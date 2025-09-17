Едем за дешевыми лекарствами: скоро латвийские рецепты можно будет отоварить во всем ЕС

Цены на медицинские препараты в странах Европы могут различаться, поэтому он допускает, что кто-то специально ездит в ту или иную страну за более дешевыми лекарствами. Однако, это нельзя назвать системой: «Все-таки в основном люди покупают лекарства за границей во время отпуска или командировки. Число покупок за границей — 1668 — не настолько велико, чтобы можно было сделать вывод о том, что многие специально ездят за границу за лекарствами. Для сравнения: в Латвии отоваривается до миллиона рецептов».