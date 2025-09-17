Едем за дешевыми лекарствами: скоро латвийские рецепты можно будет отоварить во всем ЕС
Латвийцы все активнее используют электронные рецепты за границей: за восемь месяцев 2025 года в аптеках ЕС отоварено 1668 э-рецептов. Система расширяется, и к 2029 году охватит весь Евросоюз, говорит член правления Latvijas Digitālās veselības centrs Юрис Гайкис.
В этом году чаще всего лекарства по латвийским э-рецептам покупались в Эстонии (65%) и Литве (25%). Сейчас их можно использовать также в Польше, Чехии, Португалии и части Испании. Тестируется трансграничный обмен медицинскими данными с Хорватией. В этом году к системе должна подключиться Финляндия, а к 2029 году — все остальные страны ЕС. Соответственно, предполагается, что через четыре года рецептурные лекарства можно будет покупать по всему Евросоюзу, сообщает LSM+.
«Это очень удобная система для людей, которым надо купить лекарство, когда они путешествуют или находятся в рабочих поездках за границей. Порядок приобретения лекарств такой же, как в Латвии: нужно предъявить документ, удостоверяющий личность — паспорт или ID-карту. Но есть и некоторые ограничения: за границей нельзя приобрести психотропные и наркотические вещества, а также специальные препараты, которые готовятся для конкретного пациента», — рассказывает Гайкис.
Цены на медицинские препараты в странах Европы могут различаться, поэтому он допускает, что кто-то специально ездит в ту или иную страну за более дешевыми лекарствами. Однако, это нельзя назвать системой: «Все-таки в основном люди покупают лекарства за границей во время отпуска или командировки. Число покупок за границей — 1668 — не настолько велико, чтобы можно было сделать вывод о том, что многие специально ездят за границу за лекарствами. Для сравнения: в Латвии отоваривается до миллиона рецептов».
За границей можно купить и компенсируемые медикаменты. Правда, там придётся заплатить за них полную цену, а уже потом, вернувшись в Латвию, нужно будет обратиться в Национальный центр здравоохранения, чтобы вам возместили стоимость.