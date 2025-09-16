Дом в Резекне, считавшийся заброшенным, ожил ночью - и последствия шокировали всех
В Резекне в одноэтажном деревянном доме недавно произошёл пожар. Пламя ночью уничтожило строение и угрожало соседним постройкам. Дом какое-то время считался нежилым — по крайней мере, так думал его владелец, пока однажды вечером случайно не увидел в окне свет.
«Мы тушили огонь, проверяли помещения, чтобы убедиться, что внутри нет людей. В операции участвовали 11 пожарных-спасателей и три автоцистерны», — рассказал командир Резекненского отделения Государственной пожарно-спасательной службы Евгений Ванченко.
Тушение огня не вызвало больших трудностей, хотя мешала плотная застройка соседних домов и сараев. Но то, как возник пожар, можно было бы представить лишь в криминальном романе, сообщает «Degpunktā».
Дом достался новому владельцу по наследству — он ухаживал за умершим дядей, и тот подарил ему дом с землёй. Мужчина заботился не только о родственнике, но и о своём 100-летнем отце, живущем рядом. Однажды вечером он заметил, что в пустом доме горит свет.
«Он пошёл посмотреть и увидел, что там кто-то поселился. Незваный жилец выпрыгнул в окно и убежал. Выяснилось, что он собрал в доме краденые вещи и продукты на неделю», — рассказал местный житель.
По его словам, соседи вызвали полицию, но ночью человек вернулся и в отместку поджёг дом.
Вероятно, обида усилилась тем, что полиция конфисковала его краденое имущество. По слухам, сразу после поджога он сбежал. В Государственной полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело. «Есть основания полагать, что это было умышленное поджог. Ведётся досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства. Подробнее комментировать пока нельзя».
Пока идёт расследование, жителям Резекне советуют быть осторожными: возможно, в городе скрывается вор и поджигатель, готовый на непредсказуемые действия.