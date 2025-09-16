Дом в Резекне, считавшийся заброшенным, ожил ночью - и последствия шокировали всех

Дом достался новому владельцу по наследству — он ухаживал за умершим дядей, и тот подарил ему дом с землёй. Мужчина заботился не только о родственнике, но и о своём 100-летнем отце, живущем рядом. Однажды вечером он заметил, что в пустом доме горит свет.