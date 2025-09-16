В Латвии растет травматизм среди взрослых и детей. Названы самые частые причины несчастных случаев

У взрослых также распространены травмы на рабочем месте, а у детей — во время спортивных занятий. В тёплое время года среди детей и подростков часто фиксируются несчастные случаи, связанные с самокатами, велосипедами, батутами и играми на пляже, а зимой — при катании на коньках или лыжах. Весной и осенью чаще встречаются травмы на спортивных занятиях в помещениях.