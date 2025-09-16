В Латвии растет травматизм среди взрослых и детей. Названы самые частые причины несчастных случаев
В 2024 году страховщики зарегистрировали более 26 тысяч страховых случаев, что на 10% больше, чем в 2023 году, когда было зафиксировано 24 тысячи случаев, свидетельствуют данные, собранные Латвийской ассоциацией страховщиков (LAA).
Особенно тревожит то, что число травм у детей и школьников за год выросло на 13% — с 8250 случаев в 2023 году до 9350 в 2024-м. Количество травм у взрослых увеличилось на 8%, с 15,9 тыс. до 17,2 тыс. случаев.
«Данные показывают, что травматизм распространён как среди взрослых, так и среди детей. Рост числа детских травм указывает на необходимость улучшать безопасность как в школах и спортивных секциях, так и в семьях, поскольку травматизм у детей резко возрастает именно в тёплый сезон, когда они не находятся в учебных заведениях», — отметил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.
Чаще всего — растяжения связок
Анализ характера травм показывает, что как у детей, так и у взрослых чаще всего встречаются растяжения связок — они составляют 16% всех страховых обращений о детских несчастных случаях и 15% — о взрослых. На втором месте — травмы кистей или пальцев (13% у детей, 9% у взрослых). Третье место у детей занимают переломы предплечья (8%), а у взрослых — переломы плечевой, бедренной и берцовой костей.
Также у взрослых распространены травмы колена, резаные раны, переломы костей стопы и кисти, а также сотрясения мозга.
Травмы в быту и спорте
Большинство травм — три из четырёх (75%) — жители получают в быту. Это как падения на улице или дома, так и несчастные случаи при выполнении повседневных дел: ремонте, работе в саду или при использовании бытовой техники.
Падения в целом составляют около 40% всех случаев травм и характерны как для детей, так и для взрослых.
У взрослых также распространены травмы на рабочем месте, а у детей — во время спортивных занятий. В тёплое время года среди детей и подростков часто фиксируются несчастные случаи, связанные с самокатами, велосипедами, батутами и играми на пляже, а зимой — при катании на коньках или лыжах. Весной и осенью чаще встречаются травмы на спортивных занятиях в помещениях.
Сезонные различия
За последние два года самыми травмоопасными месяцами были июль, август и сентябрь. Летом преобладают травмы, связанные с активным отдыхом и бытовыми работами: езда на велосипеде, самокате, работа в саду, ремонт и происшествия с техникой.
У взрослых пик травм приходится и на снежные, скользкие месяцы, тогда как дети в это время травмируются сравнительно реже. Зимой чаще всего фиксируются падения на обледенелых дорогах, которые приводят к вывихам и растяжениям голеностопа, а также переломам конечностей.