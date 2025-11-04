Фермеры теряют, магазины наживаются: меморандум о снижении цен на продукты питания не работает

По данным организации, этой осенью супермаркеты снизили цены, по которым они закупают продукцию у фермеров, от 10 до 50% в зависимости от продукта, в то время как цены на полках магазинов остались на уровне прошлого года или выросли. Например, закупочная цена на картофель снизилась примерно на 50%, на морковь - на 15-20%, на лук - на 30%. При этом наценки в магазинах составляют от 60 до 120%, в некоторых случаях до 200%.