В конце недели синоптики обещают туман, морось и снижение температуры

В конце этой недели в Латвии не ожидается сильных осадков, а температура воздуха немного понизится, прогнозируют синоптики. Дождь ожидается во многих местах в ночь на четверг и утром, а также во второй половине дня и в ночь на пятницу. В выходные местами будет моросить, в воскресенье вероятность дождя возрастет. Ветер будет дуть преимущественно с юга и юго-запада. Местами ожидается туман.