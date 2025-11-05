Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 11:04
В конце недели синоптики обещают туман, морось и снижение температуры
К концу недели в Латвии сохранится переменная облачность, сильных осадков не ожидается. Температура начнёт снижаться, местами возможен туман и морось. В Курземе в четверг потеплеет до +13 градусов.
В конце этой недели в Латвии не ожидается сильных осадков, а температура воздуха немного понизится, прогнозируют синоптики. Дождь ожидается во многих местах в ночь на четверг и утром, а также во второй половине дня и в ночь на пятницу. В выходные местами будет моросить, в воскресенье вероятность дождя возрастет. Ветер будет дуть преимущественно с юга и юго-запада. Местами ожидается туман.
В четверг в Курземе температура может достигнуть +13 градусов, солнце будет светить сквозь облака. В выходные температура воздуха понизится до +3...+8 градусов ночью и +6...+11 градусов днем.
На следующей неделе ожидается похолодание. Осадки, скорее всего, будут скудными.