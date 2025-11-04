Пока одни еле-еле живут на пенсии, другие получают премии: чиновникам добавили еще полмиллиона евро

Он также сообщил, что канцелярия разработает соответствующий порядок, но это не произойдет за один год. На практике же в этом году выплаты заместителям госсекретарей в целом не свидетельствуют о прогрессе в выравнивании уровня доплат. В Министерстве финансов заместители госсекретаря получали дополнительные выплаты в виде денежных вознаграждений, премий за результаты работы, доплат за достижение стратегических целей и оплаты сверхурочных. Общая сумма дополнительных выплат за восемь месяцев составила почти 80 тыс. евро. Доплаты в Министерстве экономики составили 68,9 тыс. евро, в Министерстве внутренних дел - 62,6 тыс. евро, в Министерстве сообщения - 57,3 тыс. евро, в Министерстве умного управления и регионального развития - 56,9 тыс. евро, в Министерстве культуры - 10,4 тыс. евро, в Министерстве юстиции - 12,1 тыс. евро, в Министерстве образования и науки - 12,5 тыс. евро.