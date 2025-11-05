На улице Мукусалас в Риге ограничат движение из-за строительства веломаршрута
В рамках строительства велоинфраструктуры по маршруту Рига–Кекава с 5 по 14 ноября будет закрыт съезд с улицы Баускас на Мукусалас. Работы охватывают 4,2 км и включают тоннель и велодорожку.
В рамках продолжающегося строительства региональной и городской велосипедной инфраструктуры по маршруту Рига–Кекава с сегодняшнего дня до 14 ноября будет закрыто движение на съезде с улицы Баускaс на улицу Муксaлас, сообщили в Отделе внешних коммуникаций Рижской думы.
Ответственным за проведение работ поручено установить необходимые дорожные знаки, обеспечить возможность жителям и предприятиям, находящимся на данном участке улицы, подъезжать к своим домам и офисам, а также обеспечить движение оперативного и общественного транспорта.
В этом году ведутся работы по строительству пешеходной и велосипедной инфраструктуры на участке от кольца на улице Мукусaлас до границы Риги на Бауском шоссе (A7) — общей протяжённостью 4,2 километра, сообщили в ГП «Латвийские государственные дороги» (LVC).
Строительные работы на территории Риги организованы Рижским самоуправлением и осуществляются компанией SIA «Tilts». Общая сумма контракта составляет 5,9 млн евро.
В Риге, у въезда на Бауское шоссе, компания LVC организует строительство пешеходно-велосипедной дорожки и туннеля, которые обеспечат связь между инфраструктурой, построенной Рижским самоуправлением, и инфраструктурой Кекавского края от центра Риги до Кекавы, Баложи, Рамавы, Катлакална и Валдлаучи.
Создание региональной и городской велосипедной инфраструктуры по направлению Рига–Кекава — один из трёх подобных проектов, включённых в План восстановления и устойчивости ЕС. Два других маршрута — Рига–Улброка и Рига–Бабите–Пинки.