"Левые прописки" будут под контролем: PMLP начнет предупреждать владельцев квартир

Собственника жилья будут немедленно уведомлять, если кто-то задекларирует место жительства в его собственности без законных оснований. Это предусмотрено поправками к Закону о декларировании места жительства, которые 4 ноября концептуально поддержала комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений.

Согласно изменениям, владелец недвижимости получит уведомление на свой э-адрес от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), если кто-либо задекларирует место жительства в принадлежащем ему объекте. Это позволит владельцу своевременно проверить законность регистрации и, при необходимости, аннулировать незаконное декларирование.

Поправки также предусматривают, что человек, чье место жительства было аннулировано за ложные сведения в течение последних трёх лет, сможет подать следующую декларацию только лично, предъявив документ, подтверждающий законное основание проживания — например, договор аренды.

По данным PMLP, ежегодно из более чем 200 тысяч случаев декларирования около 400 человек регистрируют место жительства в чужой собственности без законных оснований.

Кроме того, изменения дают Министерству иностранных дел право регистрировать адреса проживания дипломатических и консульских сотрудников в Регистре физических лиц.

Окончательное решение по поправкам к Закону о декларировании места жительства ещё предстоит принять Сейму в трёх чтениях.

