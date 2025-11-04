"Левые прописки" будут под контролем: PMLP начнет предупреждать владельцев квартир

Согласно изменениям, владелец недвижимости получит уведомление на свой э-адрес от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), если кто-либо задекларирует место жительства в принадлежащем ему объекте. Это позволит владельцу своевременно проверить законность регистрации и, при необходимости, аннулировать незаконное декларирование.