Деньги обесценились: латвийские строители недовольны своими зарплатами, требуют повышения

Профсоюз также обращает внимание, что на стройплощадках Латвии самая низкая минимальная почасовая ставка в регионе, а на стройках других стран можно заработать до четырёх раз больше. В Литве и Эстонии минимальная зарплата за любую работу в народном хозяйстве выше, чем на стройках Латвии.