Деньги обесценились: латвийские строители недовольны своими зарплатами, требуют повышения
Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība - LBNA) требует повысить минимальную зарплату для занятых в строительстве.
Минимальную зарплату в строительной отрасли устанавливает генеральное соглашение, действующее с 2019 года. Сейчас это соглашение предусматривает минимальную месячную зарплату в 1050 евро и почасовую ставку 6,29 евро. LBNA предлагает внести поправки в соглашение, чтобы в 2026 году для всех работников строительства минимальная почасовая ставка составляла 6,92 евро, а минимальная месячная зарплата — 1155,64 евро.
Предложенные LBNA изменения предусматривают отказ от пониженной минимальной зарплаты для студентов, закрепление механизма индексации минимальной зарплаты прямо в тексте генерального соглашения, а также уточнение порядка оплаты сверхурочных.
Необходимость изменений профсоюз объясняет тем, что минимальная почасовая ставка, закреплённая в соглашении, за шесть лет обесценилась: по сравнению с государственной минимальной ставкой — на 70%, со средней ставкой по отрасли — на 14%, а по сравнению с паритетом покупательной способности — на 11%.
Кроме того, LBNA подчёркивает, что в строительной отрасли самый высокий уровень теневой экономики (33,8%), и половину этой доли составляют зарплаты «в конвертах». Минимальная зарплата в отрасли напрямую влияет на объём теневой экономики: каждый евро, который необходимо выплатить как минимальную зарплату, не попадает в конверт.
Профсоюз также обращает внимание, что на стройплощадках Латвии самая низкая минимальная почасовая ставка в регионе, а на стройках других стран можно заработать до четырёх раз больше. В Литве и Эстонии минимальная зарплата за любую работу в народном хозяйстве выше, чем на стройках Латвии.
Кроме того, LBNA обосновывает своё предложение тем, что лишь один из десяти молодых специалистов планирует оставаться на стройках Латвии, тогда как отрасль получает прибыль в 281 млн евро — это второй лучший результат за последние десять лет.
