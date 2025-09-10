Раскрыт очередной строительный картель в Латвии: штрафы превысили 500 тысяч евро

Ранее сообщалось, что летом 2021 года участники раскрытого СК картеля строительных компаний были задействованы не менее чем в 70 закупках на общую договорную сумму 686 989 991 евро. Из переданных РБК расшифровок аудиозаписей застройщиков СК пришел к выводу, что представители крупнейших строительных коммерческих компаний как минимум с 2015 года по 2018 год в общей сложности на 12 встречах, встречаясь не менее трех раз в год и проводя распределение закупок, обсуждали условия участия в закупках. В общей сложности в разговорах и заметках упоминается почти 90 закупок, рассказала Шмите.