Раскрыт очередной строительный картель в Латвии: штрафы превысили 500 тысяч евро
С 2015 по 2018 год крупнейшие строительные фирмы Латвии проводили тайные встречи и распределяли закупки. Совет по конкуренции оштрафовал участников картеля на миллионы евро, а суд отклонил их апелляции.
Совет по конкуренции (СК) раскрыл новый картель строительных компаний, в котором задействованы пять строительных предприятий. В четверг, 11 сентября, в 10 часов СК проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о раскрытии картеля между пятью строительными предприятиями, который повлиял более чем на 30 закупок на всей территории Латвии. За нарушение конкурентных прав предприятия были оштрафованы на сумму свыше 500 000 евро.
В пресс-конференции примет участие и.о. председателя СК Иева Шмите. Пресс-конференция пройдет в четверг, 11 сентября, с 10 до 11 часов в помещениях Министерства экономики в Риге, на ул. Бривибас, 55. За конференцией можно будет следить в прямом эфире в профиле СК на фейсбуке.
Ранее сообщалось, что летом 2021 года участники раскрытого СК картеля строительных компаний были задействованы не менее чем в 70 закупках на общую договорную сумму 686 989 991 евро. Из переданных РБК расшифровок аудиозаписей застройщиков СК пришел к выводу, что представители крупнейших строительных коммерческих компаний как минимум с 2015 года по 2018 год в общей сложности на 12 встречах, встречаясь не менее трех раз в год и проводя распределение закупок, обсуждали условия участия в закупках. В общей сложности в разговорах и заметках упоминается почти 90 закупок, рассказала Шмите.
Десять из входивших в картель компаний СК оштрафовал на общую сумму 16 652 927,4 евро. В их число входят ООО "Skonto būve", ООО "Latvijas energoceltnieks", ООО "Velve", ООО "Arčers", ООО "Rere būve", ООО "Re&Re", ООО "RBSSKALS būvvadība", ООО "Abora", AО "LNK Industries" и ООО "Merks". Компания "RBSSKALS būvvadība" уже ликвидирована, поэтому штраф ей не начислялся.
Как сообщила Шмите, основные принципы деятельности картеля определяли компании Skonto būve, Re&Re и Velve. Этим компаниям штраф был увеличен на 0,5% от оборота. Предприятие Velve в ходе расследования сотрудничало с СК, предоставляло информацию и признало свою вину, а также обязалось не обжаловать постановление СК, поэтому сумма штрафа для него снижена на 10%.
Административный окружной суд в январе 2025 года отклонил заявление 13 строительных компаний об отмене решения СК от 30 июля 2021 года по делу о картеле строителей. Суд отклонил заявление ООО "Abora" и ООО "Tehnocentrs", ООО "Arčers", ООО "Latvijas Energoceltnieks", АО "LNK Industries", ООО "LNK", ООО "Merks" и АО "Merko Ehitus", ООО "Re & Re", ООО "ReRe Būve" и АО "ReRe GRUPA", ООО "Skonto Būve" и АО "UGN".