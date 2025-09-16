Богатые забрали большую часть: Латвию обвинили в огромном экономическом неравенстве среди населения
Распределение богатства - один из важных показателей равенства в обществе. Данные Европейского центрального банка (ЕЦБ) за первый квартал 2025 года свидетельствуют о поразительном экономическом неравенстве в Европе. Об этом сообщает Euronews.
Пятое место в Европе
Так, самые обеспеченные 10 % домохозяйств в зоне евро владеют 57,4 % общего благосостояния. Причём на долю 5 % находящихся на вершине этой категерии приходится 44,5 %! На долю самых скромных 50% домохозяйств приходится лишь 5% богатства.
В отчете UBS "Глобальное богатство 2025" представлен индекс Джини по распределению национального дохода в Европе по состоянию на 2024 год. Коэффициент Джини - статистический показатель степени расслоения общества, он варьируется от 0 до 1. Чем больше его значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения, тогда как "0" означает полное равенство.
Согласно отчету UBS, самое высокое экономическое неравенство в Европе зафиксировано в Швеции, где коэффициент Джини составляет 0,75; самое низкое - в Словакии (0,38).
Помимо Швеции, экономическое неравенство также высоко в Турции (0,73), на Кипре (0,72), в Чехии (0,72) и Латвии (0,7). То есть, Латвия на пятом месте в Европе по уровню имущественного неравенства.
В нижней части рейтинга фигурируют Бельгия (0,47), Мальта (0,48) и Словакия (0,5).
Шведский парадокс
С Латвией вроде все ясно, но почему Швеция лидирует по экономическому неравенству? Вроде как раньше социализм строили?
Доктор Лиза Пеллинг, глава стокгольмского аналитического центра Arena Idé, называет несколько причин. В том числе - отмену налогов на богатство в течение последних десятилетий. В Швеции также нет налога на наследство, подарки и имущество. Кроме того, очень низкое налогообложение компаний создает, по мнению Лизы Пеллинг, множество "возможностей для богатых людей стать еще богаче".
Богатые захватили богатство
Еще одним показателем распределения богатства является доля благосостояния у богатейших 5% населения. По данным ЕЦБ за первый квартал 2025 года, среди 20 стран Европы эта доля варьируется от 30,8 % на Мальте до 54 % в Латвии (максимальный показатель!).
Помимо Мальты, наименьшее экономическое неравенство отмечается на Кипре (31,4%), в Нидерландах (32,8%), Греции (33%) и Словакии (34,4%).
После Латвии лидируют Австрия (53,1 %) и Литва (51,7 %), при этом богатейшие 5 % владеют там более чем половиной общего благосостояния домохозяйств.
Тем не менее, как ранее писал Otkrito.lv, статистика показывает, что в этом году рост благосостояния жителей Латвии был одним из самых высоких в Европе.