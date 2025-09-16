Богатые забрали большую часть: Латвию обвинили в огромном экономическом неравенстве среди населения

В отчете UBS "Глобальное богатство 2025" представлен индекс Джини по распределению национального дохода в Европе по состоянию на 2024 год. Коэффициент Джини - статистический показатель степени расслоения общества, он варьируется от 0 до 1. Чем больше его значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения, тогда как "0" означает полное равенство.