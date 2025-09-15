"Я скучаю по ней каждый день": шотландец постоянно плавает в заливе, где умерла его жена. Ее тело нашли в годовщину их брака

Чуть больше года назад 60-летняя Дженни пропала во время заплыва в заливе Уорди в Эдинбурге. Её тело нашли спустя несколько дней. «Я скучаю по Дженни каждый день, — рассказал Скотт в интервью BBC Breakfast. — Она умела глубоко чувствовать людей, часто заботилась о здоровье других больше, чем о своём психическом состоянии. Но при этом она была в форме, активной и хотела, чтобы люди наслаждались жизнью».