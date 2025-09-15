"Я скучаю по ней каждый день": шотландец постоянно плавает в заливе, где умерла его жена. Ее тело нашли в годовщину их брака
Каждую неделю бывший игрок сборной Шотландии по регби Скотт Хастингс выходит в холодные воды залива Уорди, где год назад трагически погибла его жена Дженни. Для него это способ почтить её память, пережить утрату и поддержать дело, которому она посвятила жизнь, — борьбу с психическими заболеваниями.
Каждую неделю бывший игрок сборной Шотландии по регби Скотт Хастингс плавает в заливе, где его жена Дженни ушла из жизни, находя в этом утешение и отдавая дань её любви к плаванию.
Чуть больше года назад 60-летняя Дженни пропала во время заплыва в заливе Уорди в Эдинбурге. Её тело нашли спустя несколько дней. «Я скучаю по Дженни каждый день, — рассказал Скотт в интервью BBC Breakfast. — Она умела глубоко чувствовать людей, часто заботилась о здоровье других больше, чем о своём психическом состоянии. Но при этом она была в форме, активной и хотела, чтобы люди наслаждались жизнью».
Супруги верили в целительную силу спорта и даже во время локдауна проводили на улице занятия аэробикой с соблюдением дистанции.
В тот день, когда Дженни пропала в сентябре 2024 года, она встречалась со специалистом по психическому здоровью: её депрессия обострилась. Скотт собирался встретиться с ней для плавания в её любимом месте — заливе Уорди. Увидев её жилет, но не найдя самой Дженни, он сообщил береговой охране. Её тело обнаружили через пять дней — в их годовщину свадьбы.
Дженни боролась с депрессией около 20 лет. В 2017 году уже был тревожный случай: она пропала на 36 часов, пройдя пешком много километров до холмов Пентленд, прежде чем обратиться за помощью.
«Когда она чувствовала себя хорошо, была лучезарной и открытой, — вспоминает Скотт. — Видеть её страдания было очень тяжело».
Плавание в заливе Уорди стало для него еженедельным ритуалом, временем для размышлений об их 45 годах вместе. «Плавать там, где она сделала свой последний заплыв, — это особое переживание. Это трудно, но помогает сохранить её наследие», — говорит Скотт.
Сейчас, спустя год после смерти Дженни, бывший товарищ Скотта по «Эдинбург Регби» Иэн Синклер совершает заплыв по Каледонскому каналу протяжённостью 60 миль в её память. Иэн стал первым, кто решился проплыть весь канал, соединяющий Северное море и Атлантический океан через Хайлендс. Каждый день он проводит в холодной воде до шести часов.
Он отметил, что Дженни «мужественно боролась» с проблемами психического здоровья и вдохновляла многих своей любовью к плаванию на открытой воде, в котором достигла больших успехов.
Хотя отдельные озёра канала ранее уже переплывали, Иэн получил специальное разрешение от администрации Scottish Canals пройти через все шлюзы.
«Мне 48, а не 28, — говорит он. — Проплывать по 10 километров ежедневно в течение десяти дней будет нелегко. Я должен оставаться в форме, здоровым и тёплым, ведь вода в озёрах очень холодная».
Часть собранных средств пойдёт в фонд поддержки психического здоровья в память о Дженни.
Иэн также собирает пожертвования на борьбу с болезнью Крона и колитом — из-за собственных проблем со здоровьем, а также в фонд по борьбе с сердечными заболеваниями после внезапной смерти его друга Колина Магуайра. У него есть команда поддержки, включая Скотта, который, возможно, проплывёт вместе с ним некоторые участки. «Он — настоящее вдохновение и продолжает дело Дженни, — сказал Скотт. — Она бы гордилась им. Я с нетерпением жду, когда смогу поддержать его с лодки».