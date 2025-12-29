Минфин предлагает передать надзор за небанковскими кредиторами Банку Латвии. Что тогда изменится?

Минфин подготовил информационное сообщение, в котором отмечает, что распоряжением Кабинета министров от 15 июля 2025 года был утвержден план действий по привлечению инвестиций и обеспечению доступности финансирования для народного хозяйства. В плане Минфину как ответственному органу было поручено в сотрудничестве с Банком Латвии, Министерством экономики, Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП), Латвийской ассоциацией финтех и Ассоциацией финансовой отрасли до 31 декабря 2025 года подать в правительство доклад о назначении единого органа надзора и контроля за кредиторами, чтобы уменьшить бюрократическую нагрузку и обеспечить прозрачный и единый подход к надзору и контролю.