Что популярнее в Латвии: гранулы, брикеты или дрова? Анализ тенденций отопительного рынка
Старая поговорка гласит, что сани нужно готовить летом. То же самое относится и к дровам или другому топливу для предстоящего отопительного сезона — заботиться о нем следует заранее. Хотя в теплые месяцы мысли чаще заняты пляжем, чем печью, именно летом гранулы стоят выгоднее всего. Однако ситуация может быстро измениться: дождливые дни сменяют солнечные, доступность дешевой электроэнергии снижается — и цены на топливо растут.
Что в Латвии популярнее — гранулы, брикеты или дрова?
Исторически цены на дрова в Латвии были относительно стабильными, за исключением резких скачков спроса, например, с началом войны в Украине, когда многократно выросли цены на газ и электричество. В целом стабильный уровень цен обеспечивается сильным внутренним производством: объем гранул, производимых в Латвии, примерно в 10 раз превышает потребности внутреннего рынка. По словам председателя правления Латвийской биомассовой ассоциации LATbio Дидзиса Палейса, данные производителей и статистика импорта/экспорта показывают, что из 1,7–2 млн тонн гранул, производимых в год, внутри страны сжигается лишь 150–200 тыс. тонн. Объемы могут варьироваться в зависимости от сезона, погоды и цен на электричество, но существенных колебаний в обычных условиях не наблюдается.
«При строительстве новых частных домов многие выбирают тепловые насосы, однако в последнее время видно, что их часто комбинируют с дровяным или гранульным отоплением. Нужно отметить, что тепловой насос — рациональный выбор только для домов с теплыми полами, так как в домах с радиаторами из-за особенностей технологии расходы на электроэнергию будут астрономическими», — подчеркивает Дидзис Палея.
С учетом дров дела обстоят сложнее, но можно уверенно сказать, что это самый популярный способ отопления древесиной в Латвии. «Хотя статистика показывает общий объем потребления дров, данные могут быть неточными: в статистике учитываются кубометры, но в отрасли различают как минимум три вида кубометров, - поясняет Палейс. - Например, кубометр насыпных дров сильно отличается от кубометра уложенных дров, и разница может достигать 30%. Очень приблизительно оценивается, что ежегодное потребление дров в домохозяйствах составляет 2–3 млн тонн».
Эксперт отмечает: дрова несравненно дешевле любого другого вида топлива, особенно если у человека есть собственный лесок или обочина, где можно заготовить сухие, поваленные или чрезмерно сучковатые деревья, непригодные для других целей. В таком случае расходы составляют только труд и время. Но практика показывает: при достижении определенного уровня доходов домохозяйства предпочитают удобство автоматизированных гранульных котлов.
Реже всего для отопления используют брикеты — по оценкам, их потребление не превышает 20–30 тыс. тонн в год. «Брикеты дороже дров, но дешевле гранул, однако их нельзя подавать автоматически — топить приходится как дровами. Такой вариант обычно выбирают семьи, для которых гранулы слишком дороги, но времени колоть дрова нет», — поясняет Палейс. Он также добавляет, что щепа, популярная в централизованном отоплении, в домохозяйствах практически не используется: для небольших котлов это слишком сложный материал, так как влажность щепы составляет 35–45%, и зажечь её можно только в промышленных установках.
Цены на гранулы растут после дождей
По словам Палейса, цены на гранулы на европейском рынке с марта остаются стабильными и такими, скорее всего, будут до момента роста цен на электричество. В периоды высокой стоимости электроэнергии в когенерационных станциях на биомассе (включая гранулы) увеличивается выработка электричества, что вызывает дополнительный спрос и рост цен на гранулы и щепу на экспортных рынках.
На цены топлива влияет и суровая зима, когда возрастает спрос. «Не секрет, что в наших широтах зимой мало солнечного света, а значит — меньше дешевой электроэнергии. Дни становятся короче, производство энергии из солнца и ветра снижается, и цены на электричество неизбежно растут. Чем ближе отопительный сезон, тем дороже становятся и гранулы», — поясняет Палейс.
Серьезно повлиять на цены может и нынешнее дождливое лето. Хотя ситуация не столь драматична, как в 2017 году, когда из-за влаги многие делянки были полностью недоступны, дожди замедлили темпы лесозаготовки. «Объем лесозаготовки имеет инерцию примерно 2–3 месяца. Пока мы живем за счет того, что было заготовлено несколько месяцев назад. Но если дожди продолжатся ещё месяц-два, можем столкнуться с нехваткой сырья и ростом цен», — предупреждает эксперт.
Он отмечает, что не все домохозяйства располагают достаточными средствами, чтобы сразу закупить топливо на весь сезон. Наименее защищенные — малообеспеченные, ведь именно они часто переплачивают, покупая дрова или гранулы не в выгодный момент, а тогда, когда уже нельзя отложить покупку, откладывая другие нужды.
Лесозаготовка в Латвии — фактически возобновляемая энергия
Гранулы производят из опилок и щепы — побочных продуктов деревообработки. Также используется низкокачественная круглая древесина: либо такие породы, как ольха серая, не подходящая для целлюлозной промышленности, либо древесина, оставшаяся в лесу и подгнившая. «Почти 100% сырья для гранул добывается в Латвии, небольшие потоки поступают между странами Балтии. Хотя гранулы в основном идут на экспорт, производители стараются работать и на внутреннем рынке, ведь ни один источник энергии не дешевле древесной биомассы, и логично использовать этот ресурс для укрепления местной экономики. Латвия располагает большим объемом древесной биомассы — и нам повезло, что мы можем полностью обеспечивать себя сами. Общие доступные объемы гранул, щепы и дров позволяют нам гарантировать энергетическую независимость в отоплении и в производстве электроэнергии в комбинации с гидро-, солнечной и ветроэнергией. Отопление для домохозяйств — одна из самых больших статей расходов, поэтому важно, чтобы оно было максимально дешевым и возобновляемым. Холод — не то, что можно терпеть. Например, датчане с началом войны в Украине оказались в таком кризисе, что готовы были платить 600 евро за тонну гранул, импортированных из Новой Зеландии», — рассказывает Палейс.
В Латвии после вторжения России в Украину интерес к гранулам также резко возрос — это было напрямую связано с ценами на газ и опасениями по поводу его доступности. Поэтому многие газовые котлы заменили гранульными. «Отопление в наших широтах — это приоритет, и только электроэнергией мы его обеспечить не сможем, какой бы «зеленой» она ни была. К тому же импорт энергии невыгоден для экономики Латвии. А лесные ресурсы за последние сто лет утроились, и было бы глупо их не использовать. Любая семья в радиусе 30–50 км в Латвии может найти производителя гранул. У нас ведется устойчивое лесное хозяйство (то есть заготавливают не больше, чем вырастает), поэтому можно уверенно говорить — это по-настоящему возобновляемая энергия, и другого столь стабильного ресурса у нас нет. Именно поэтому важно, что министр земледелия продвигает поправки к Лесному закону — они обеспечивают ясное и разумное регулирование, исключают абсурдные трактовки и гарантируют, что легально добытую древесину можно использовать для отопления во всей Латвии», — уверен Палейс.