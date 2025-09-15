Что популярнее в Латвии: гранулы, брикеты или дрова? Анализ тенденций отопительного рынка

В Латвии после вторжения России в Украину интерес к гранулам также резко возрос — это было напрямую связано с ценами на газ и опасениями по поводу его доступности. Поэтому многие газовые котлы заменили гранульными. «Отопление в наших широтах — это приоритет, и только электроэнергией мы его обеспечить не сможем, какой бы «зеленой» она ни была. К тому же импорт энергии невыгоден для экономики Латвии. А лесные ресурсы за последние сто лет утроились, и было бы глупо их не использовать. Любая семья в радиусе 30–50 км в Латвии может найти производителя гранул. У нас ведется устойчивое лесное хозяйство (то есть заготавливают не больше, чем вырастает), поэтому можно уверенно говорить — это по-настоящему возобновляемая энергия, и другого столь стабильного ресурса у нас нет. Именно поэтому важно, что министр земледелия продвигает поправки к Лесному закону — они обеспечивают ясное и разумное регулирование, исключают абсурдные трактовки и гарантируют, что легально добытую древесину можно использовать для отопления во всей Латвии», — уверен Палейс.