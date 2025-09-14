В соседней с Латвией стране идут массовые увольнения. Что происходит у нас?
В августе в Эстонии выросло число коллективных сокращений. Уровень зарегистрированной безработицы составил 6,3%. В Латвии эта цифра меньше.
В прошлом месяце работодатели подали девять предварительных уведомлений о сокращениях, что повлечет ликвидацию 218 рабочих мест, сообщили порталу Rus.ERR в пресс-службе эстонской Кассы по безработицы.
"Это больше, чем в другие летние месяцы текущего года, хотя и сопоставимо с показателями прошлых лет. Для сравнения: в августе 2024 года уведомлений было восемь, но тогда масштабы были крупнее - работу потеряли 361 человек", - добавили в пресс-службе.
В августе число зарегистрированных безработных сократилось более чем на тысячу. Если на конец июля в Кассе по безработице было около 45 500 клиентов, то к концу августа - примерно 44 400. Уровень зарегистрированной безработицы составил 6,3%.
В Латвии дела с занятостью обстоят получше. В августе этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,9% экономически активного населения.
По данным Государственного агентства занятости (ГАЗ), в конце августа в ГАЗ было зарегистрировано 43 011 безработных, что на 883 человека меньше, чем месяцем ранее (43 894 безработных).
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в августе сохранялся в Рижском регионе - 3,8% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Самым высоким уровень зарегистрированной безработицы был в Латгале - 10%, что меньше на 0,2 процентного пункта.
В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в августе составил 5,1% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта меньше, в Земгале - 4,6%, что на 0,1 процентного пункта меньше, а в Видземе - 4,4%, что также на 0,1 процентного пункта меньше.
