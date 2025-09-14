Вместо спасательной станции пионерского лагеря - модный серфинг-клуб: в Саулкрасты откроется новое место у моря
В бывшем здании спасательной станции в дюнной зоне Саулкрасты создается серфинг-клуб, открытие которого намечено на конец этого года. Обновленное здание, в котором будут оборудованы современные апартаменты для спортсменов и гостей, планируется сдать в эксплуатацию в конце года.
С вопросом о том, какие строительные работы уже долгое время ведутся в Саулкрасты, в особо охраняемой дюнной зоне, в передачу «4. studija» обратился зритель Артурс. Местные жители слышали, что изначально планировался центр водных видов спорта, но в этом году в новостройке появился джакузи, сообщает LSM.lv.
В Саулкрастской думе напомнили о истории здания: «Сначала это была спасательная станция пионерского лагеря. Если уж говорить об истории, то в 1984 году здесь снимали фильм „Нужна солистка“ — возможно, кто-то узнает старое здание спасательной станции. Там была, как сейчас говорят молодые, „тусовка“. В 1991 году был подан проект реконструкции, но он „заглох“ — его подал Рижский районный комбинат коммунальных предприятий. Видимо, не было финансовых возможностей. В 2001 году это здание было приватизировано, а в 2002 году подана идея — серфинг-клуб с прокатом пляжного инвентаря. Затем в 2015 году сменился владелец, в 2021 году снова сменился владелец, и новая хозяйка разработала новый проект перестройки, который мы видим сейчас».
Правила застройки предусматривают, что в дюнной зоне допускается общественная застройка, и нынешние владельцы также планируют открыть серфинг-клуб.
Дума выдала разрешение на строительство в 2022 году, и работы всё еще продолжаются, уже начат процесс ввода здания в эксплуатацию. «Вы сказали, что появился джакузи. Хотя джакузи — это не то, что нужно указывать в проекте, это оборудование, элемент благоустройства дома, как разные электроприборы — холодильники или плиты», — пояснил руководитель строительного управления Саулкрастского края Мартиньш Хофманис.
В строительном управлении не смогли назвать точный срок сдачи здания в эксплуатацию, но разрешение на строительство выдано сроком до восьми лет.
Владелица здания Ирита Межинска подтвердила передаче, что здесь откроется серфинг-клуб: «Так как Саулкрасты всё чаще становится популярным направлением у серфингистов, было решено создать место, объединяющее всех, у кого серфинг в сердце. В клубе будут оборудованы современные апартаменты, где спортсмены и гости смогут отдохнуть и ждать свою большую волну. Новое здание планируется сдать в эксплуатацию в конце 2025 года!»
Представитель думы отметил, что ему и муниципальному архитектору идея тоже нравится: «Эти стеклянные фасады, на мой взгляд, отлично вписываются в природный ландшафт. В них отражаются море и сосны».