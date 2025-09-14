Вместо спасательной станции пионерского лагеря - модный серфинг-клуб: в Саулкрасты откроется новое место у моря

В Саулкрастской думе напомнили о истории здания: «Сначала это была спасательная станция пионерского лагеря. Если уж говорить об истории, то в 1984 году здесь снимали фильм „Нужна солистка“ — возможно, кто-то узнает старое здание спасательной станции. Там была, как сейчас говорят молодые, „тусовка“. В 1991 году был подан проект реконструкции, но он „заглох“ — его подал Рижский районный комбинат коммунальных предприятий. Видимо, не было финансовых возможностей. В 2001 году это здание было приватизировано, а в 2002 году подана идея — серфинг-клуб с прокатом пляжного инвентаря. Затем в 2015 году сменился владелец, в 2021 году снова сменился владелец, и новая хозяйка разработала новый проект перестройки, который мы видим сейчас».