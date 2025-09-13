"Обязательно возьмите бумажные карты, анекдоты и кроссворды". История украинца, который готовится пережить ядерный апокалипсис

Главная сложность заключалась в том, чтобы обеспечить поступление под землю свежего воздуха. Но решение нашлось. «Я установил пластиковую трубу, которая выходит на поверхность. На эту трубу я установил два салонных фильтра от грузового автомобиля DAV. Труба всасывает воздух, нужно только включать забор воздуха раз в три-четыре часа, буквально на пять минут». «Бункер тебя не спасет», часто слышит «препер». Он отвечает: в случае ядерного удара ракеты не будут ложиться через каждые сто метров. Возможно, удар будет далеко. В таком случае главная опасность будет заключаться даже не в самой ракете, а в радиации и последующем хаосе. «Через трое суток после радиоактивного загрязнения уровень радиации упадет на 60%. Наша задача — просидеть в бункере хотя бы неделю. Большинство людей умрут от того, что они не смогли защититься. Выжившие — кто найдет какое-то укрытие, может быть, в подвалах, — столкнутся с нехваткой еды и воды. Воду из-под крана пить уже будет нельзя, поэтому нужно иметь запасы чистой воды. Затем будут новые проблемы: в поисках еды и воды придут мародеры», — прогнозирует он.