Латвия бьет по пособникам войны: вводит новые санкции против сторонников Кремля
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
Кабинет министров Латвии утвердил новые правила, позволяющие вводить национальные санкции против физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией в Украине. Решение принято 12 сентября на внеочередном заседании правительства.

Документ станет дополнительным инструментом для защиты национальной безопасности Латвии и позволит оперативно реагировать на угрозы, вызванные российской агрессией. Новые правила вступят в силу на следующий день после их публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Что предусматривают правила

Принятый документ определяет рамки санкционного режима и устанавливает критерии, по которым могут быть введены национальные санкции. Ограничения будут применяться в отношении физических и юридических лиц, которые:

  • несут ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет, независимость или безопасность Украины;
  • поддерживают или реализуют политику, угрожающую стабильности региона;
  • ведут сделки с сепаратистскими группировками на территории Украины;
  • являются влиятельными предпринимателями в России и работают в отраслях экономики, обеспечивающих значительные доходы Российской Федерации.

Санкции будут предусматривать финансовые ограничения и запрет на въезд в Латвию. Решения о введении санкций будет принимать Кабмин на основании информации, собранной и оценённой структурами безопасности.

С начала широкомасштабной агрессии России против Украины 24 февраля 2022 года Европейский союз ввёл 18 пакетов санкций против России и Беларуси. Эти меры направлены на ослабление экономической базы России, ограничение доступа к технологиям и рынкам, а также сокращение возможностей для ведения войны. В целом санкции ЕС затронули более 2,5 тыс. субъектов.

В условиях продолжающейся агрессии Россия, по словам правительства, остаётся угрозой для национальной безопасности Латвии, поэтому необходимо расширять инструменты санкционной политики и предусмотреть возможность введения национальных ограничений против тех, кто прямо или косвенно поддерживает войну.

