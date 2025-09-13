Латвия бьет по пособникам войны: вводит новые санкции против сторонников Кремля

С начала широкомасштабной агрессии России против Украины 24 февраля 2022 года Европейский союз ввёл 18 пакетов санкций против России и Беларуси. Эти меры направлены на ослабление экономической базы России, ограничение доступа к технологиям и рынкам, а также сокращение возможностей для ведения войны. В целом санкции ЕС затронули более 2,5 тыс. субъектов.