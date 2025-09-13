Латвия бьет по пособникам войны: вводит новые санкции против сторонников Кремля
Кабинет министров Латвии утвердил новые правила, позволяющие вводить национальные санкции против физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией в Украине. Решение принято 12 сентября на внеочередном заседании правительства.
Документ станет дополнительным инструментом для защиты национальной безопасности Латвии и позволит оперативно реагировать на угрозы, вызванные российской агрессией. Новые правила вступят в силу на следующий день после их публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Что предусматривают правила
Принятый документ определяет рамки санкционного режима и устанавливает критерии, по которым могут быть введены национальные санкции. Ограничения будут применяться в отношении физических и юридических лиц, которые:
- несут ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет, независимость или безопасность Украины;
- поддерживают или реализуют политику, угрожающую стабильности региона;
- ведут сделки с сепаратистскими группировками на территории Украины;
- являются влиятельными предпринимателями в России и работают в отраслях экономики, обеспечивающих значительные доходы Российской Федерации.
Санкции будут предусматривать финансовые ограничения и запрет на въезд в Латвию. Решения о введении санкций будет принимать Кабмин на основании информации, собранной и оценённой структурами безопасности.
С начала широкомасштабной агрессии России против Украины 24 февраля 2022 года Европейский союз ввёл 18 пакетов санкций против России и Беларуси. Эти меры направлены на ослабление экономической базы России, ограничение доступа к технологиям и рынкам, а также сокращение возможностей для ведения войны. В целом санкции ЕС затронули более 2,5 тыс. субъектов.
В условиях продолжающейся агрессии Россия, по словам правительства, остаётся угрозой для национальной безопасности Латвии, поэтому необходимо расширять инструменты санкционной политики и предусмотреть возможность введения национальных ограничений против тех, кто прямо или косвенно поддерживает войну.