В Риге в подъезде обнаружена экзотическая змея, которая жила там не менее трех месяцев
На этой неделе в одном из подъездов многоквартирного дома в Риге жильцов неприятно удивил оказавшийся на свободе кукурузный полоз, сообщила руководитель отдела охраны диких видов Департамента охраны природы (DAP) Карина Лаздане.
Специалистам DAP совместно с сотрудниками Рижского зоопарка удалось поймать змею. Чтобы не подвергать опасности окружающих, DAP напоминает, что владельцы экзотических животных обязаны сообщать, если питомец сбежал из места содержания.
Змею поймала в подвале подъезда аварийная команда Рижского зоопарка. Там же специалисты нашли сброшенные кожи, что свидетельствует о том, что полоз жил в подвале не менее трех месяцев. Кукурузный полоз (Pantherophis guttatus) не является ядовитым или опасным видом. Он также не включен в список CITES (Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения), и его содержание не требует регистрации в DAP, однако владелец был обязан зарегистрировать место содержания в Продовольственно-ветеринарной службе.
Лаздане напоминает, что владельцы экзотических животных обязаны обеспечить условия, соответствующие требованиям благополучия, и следить, чтобы питомец не сбежал, не вызывая тревоги или риска для окружающих. Даже если конкретный вид не опасен, его попадание в общественное пространство может вызвать страх у жителей и снизить чувство безопасности. В случае побега животного владелец обязан немедленно сообщить об этом самоуправлению и ответственным службам.
Она также отметила, что важна ответственная реакция жителей. Если замечено экзотическое животное вне места содержания, DAP призывает не пытаться самостоятельно ловить или перемещать его, так как это может быть опасно и для людей, и для животного. В большинстве случаев лучше не тревожить животное и немедленно сообщить в соответствующие службы — так обеспечивается безопасность общества и исключается риск травм или ненадлежащего ухода для животного.
Самоуправление решает ситуации, если обнаружено бродячее животное, в том числе экзотическое, имеет видимые следы травм или болезни, или если необходимо организовать вывоз павшего животного.
Государственная пожарно-спасательная служба вызывается в случаях, когда животное застряло, запуталось или попало в ловушку и не может выбраться самостоятельно, а Продовольственно-ветеринарную службу необходимо информировать, если найдены мертвые дикие кабаны или в одном месте обнаружено большое количество погибших млекопитающих, птиц или рыб.