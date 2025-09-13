В Риге в подъезде обнаружена экзотическая змея, которая жила там не менее трех месяцев

Змею поймала в подвале подъезда аварийная команда Рижского зоопарка. Там же специалисты нашли сброшенные кожи, что свидетельствует о том, что полоз жил в подвале не менее трех месяцев. Кукурузный полоз (Pantherophis guttatus) не является ядовитым или опасным видом. Он также не включен в список CITES (Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения), и его содержание не требует регистрации в DAP, однако владелец был обязан зарегистрировать место содержания в Продовольственно-ветеринарной службе.