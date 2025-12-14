Латвийский бизнес смотрит в 2026-й с осторожной надеждой: 55% ждут стабильности или роста
Более половины (55%) малых и средних предприятий Латвии в следующем году планируют сохранить стабильный уровень или увеличить рост бизнеса по сравнению с последними двумя годами, свидетельствуют данные нового опроса. При этом 16% компаний прогнозируют снижение роста.
Стабильность и умеренный рост
Рассматривая планы малых и средних предприятий на следующий год, опрос банка Luminor показывает: 23% предпринимателей ожидают рост выручки до 20%, что отражает готовность развиваться. Особенно часто такие ожидания встречаются в отраслях государственного управления и обороны, финансов, а также оптовой и розничной торговли. В то же время примерно каждый четвертый (26%) малый и средний предприниматель в Латвии в следующем году ожидает стабильной работы — без существенных изменений выручки или масштаба бизнеса. Еще 6% планируют сильный рост — более чем на одну пятую. При этом почти каждый шестой (17%) малый и средний бизнес в следующем году не ожидает существенных изменений в доходах, но планирует максимально сокращать расходы. Почти столько же компаний ожидают снижение роста.
В остальных странах Балтии малый и средний бизнес в целом настроен чуть более оптимистично, чем в Латвии: в Литве стабильность и рост прогнозируют 67% компаний, в Эстонии — 61%. «Развитие экономики уже в этом году становится все более позитивным, и мы видим все больше сигналов, укрепляющих настроение предпринимателей. В Латвии на протяжении нескольких лет растут зарплаты, постепенно увеличивая покупательную способность населения, а снижение процентных ставок Европейским центральным банком повышает финансовую уверенность. Как показывают данные Центрального статистического управления, этой осенью улучшился и показатель экономического настроения Латвии, впервые с февраля 2022 года превысив долгосрочный средний уровень. Результаты опроса указывают на стремление компаний сохранить динамику этого года и в следующем, планируя рост. Экспортные рынки постепенно стабилизируются, инвестиционная активность растет, в том числе показатели кредитования предприятий, а улучшение настроений дает основания смотреть в будущее с обоснованным оптимизмом», — отметил Марекс Гураускас, руководитель обслуживания малого и среднего бизнеса Luminor.
Различия между регионами Латвии
Самые оптимистичные предприниматели — в Рижском регионе: здесь каждый третий малый или средний бизнес ожидает роста, а 8% прогнозируют сильный рост — более чем на 20%. Если в других регионах Латвии основой экономики за пределами столицы чаще выступают производство, логистика и торговля, то экономика Риги, во-первых, зависит от динамики экспорта услуг — например, IT, финансовых и других бизнес-услуг. Во-вторых, существенный вклад в Риге дает туризм: в первом полугодии 2025 года он вырос на 15%.
Наибольший рост в целом в следующем году ожидают компании этих сфер — прежде всего в отрасли информации и коммуникаций: сильный рост прогнозирует как минимум каждый пятый малый и средний бизнес, и примерно столько же ожидают умеренный подъем. Похожая картина у предприятий размещения и общественного питания: 14% компаний ждут быстрого роста, а большинство (43%) считает, что рост будет умеренным.
Наиболее пессимистично, по сравнению с последними двумя годами, настроены малые и средние предприятия Латгальского региона. Из них 11% прогнозируют снижение роста и чаще всего говорят, что ожидают неизменной выручки и экономии расходов. Эти различия могут быть связаны как со спецификой местного рынка, так и с интенсивностью предпринимательской активности в конкретных регионах.
Опрос банка Luminor проведен в ноябре 2025 года совместно с исследовательским агентством Norstat: всего опрошено 750 малых и средних предприятий в Латвии, Литве и Эстонии.