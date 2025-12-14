Латвийский бизнес смотрит в 2026-й с осторожной надеждой: 55% ждут стабильности или роста

Рассматривая планы малых и средних предприятий на следующий год, опрос банка Luminor показывает: 23% предпринимателей ожидают рост выручки до 20%, что отражает готовность развиваться. Особенно часто такие ожидания встречаются в отраслях государственного управления и обороны, финансов, а также оптовой и розничной торговли. В то же время примерно каждый четвертый (26%) малый и средний предприниматель в Латвии в следующем году ожидает стабильной работы — без существенных изменений выручки или масштаба бизнеса. Еще 6% планируют сильный рост — более чем на одну пятую. При этом почти каждый шестой (17%) малый и средний бизнес в следующем году не ожидает существенных изменений в доходах, но планирует максимально сокращать расходы. Почти столько же компаний ожидают снижение роста.