Manabalss.lv получил 150 000 евро от государства, но хочет еще столько же
Сейм выделил 150 000 евро на деятельность платформы Manabalss.lv, однако этих средств хватит лишь на поддержание основных функций и безопасность, тогда как для полноценной работы требуется в два раза больше.
Выделенные Сеймом 150 000 евро на обеспечение деятельности Manabalss.lv позволят покрыть основные функции платформы и расходы на безопасность, однако для развития этого недостаточно, признала главный редактор Manabalss.lv Сигне Валтиня. Она отметила, что выделенные Сеймом 150 000 евро являются существенной поддержкой, однако для полноценной работы платформы и соответствия как потребностям пользователей, так и требованиям государственной безопасности необходимое финансирование составляет 300 000–400 000 евро в год.
«Поэтому это выделение нельзя считать финансированием развития платформы — оно в основном обеспечивает ее содержание», — сказала Валтиня.
Она сообщила, что большая часть средств, выделенных Сеймом, будет направлена на техническое и защитное обслуживание, модерацию контента, а также на работу с авторами инициатив, юридическую корректировку и поддержку пользователей. Небольшая часть предусмотрена для работ по развитию, например, для расширения функций безопасности и технических улучшений.
В то же время платформа уже некоторое время постепенно работает над новой идентичностью Manabalss.lv и новым дизайном. Эти решения планируется в ближайшее время предложить как авторам инициатив, так и пользователям, однако они реализуются независимо от конкретного бюджетного финансирования, рассказала Валтиня.
Ранее сообщалось, что депутаты Сейма 4 декабря, принимая решение о государственном бюджете на следующий год, поддержали предложение обеспечить финансирование в размере 150 000 евро для деятельности Manabalss.lv. Платформа почти 15 лет является важным инструментом участия жителей в формировании политики. На ней были выдвинуты более 140 инициатив, из которых 83 включены в нормативные акты, в том числе были внесены конституционные изменения. По мнению депутатов, постоянный механизм финансирования необходим для укрепления участия общества в принятии важных решений.