Manabalss.lv получил 150 000 евро от государства, но хочет еще столько же

Ранее сообщалось, что депутаты Сейма 4 декабря, принимая решение о государственном бюджете на следующий год, поддержали предложение обеспечить финансирование в размере 150 000 евро для деятельности Manabalss.lv. Платформа почти 15 лет является важным инструментом участия жителей в формировании политики. На ней были выдвинуты более 140 инициатив, из которых 83 включены в нормативные акты, в том числе были внесены конституционные изменения. По мнению депутатов, постоянный механизм финансирования необходим для укрепления участия общества в принятии важных решений.