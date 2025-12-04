Сейм выделил 150 000 евро на деятельность Manabalss.lv

Он считает, что если платформы Manabalss.lv больше не будет, все почувствуют, что ее не хватает. "У граждан больше не будет возможности высказывать свои идеи государству, и тогда у всех нас останутся только выборы, чтобы влиять на политические процессы - раз в четыре года", - сказал Брейдакс, добавив, что политики обычно готовы слушать народ только за год до выборов, но не каждый день.