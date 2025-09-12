9 млрд евро латвийцев "лежат мертвым грузом" на банковских счетах - что мешает им зарабатывать?
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс призвал изменить образовательные программы для повышения финансовой грамотности латвийцев. Жители держат 9 миллиардов евро на счетах без процентов, теряя покупательную способность.
Чтобы повысить финансовую грамотность жителей, необходимы изменения в образовательных программах, сегодня на совместной конференции Банка Латвии и Финансовой ассоциации "Финансовая грамотность для долгосрочного благосостояния и безопасности жителей Латвии" заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. Он пояснил, что одним из важнейших показателей общества с высоким уровнем финансовой грамотности является формирование сбережений и их умелое инвестирование. Понимание экономических закономерностей в обществе снижает неравенство и помогает обеспечить благополучную старость. Кроме того, финансовая грамотность связана с меньшей склонностью избирателей наказывать политиков на выборах за неприятные в краткосрочной перспективе, но необходимые в долгосрочной реформы.
"Люди с высоким уровнем финансовой грамотности реже становятся жертвами финансового мошенничества," — сказал Казакс, добавив, что не стоит питать иллюзий, будто мошенничество можно сократить только и исключительно повышением финансовой грамотности. Он подчеркнул, что для уменьшения мошенничества необходимо как улучшение цифровых навыков жителей, так и настойчивое и жесткое пресечение и наказание самих мошеннических действий. Чтобы существенно улучшить ситуацию в борьбе с мошенничеством, должны активно включиться не только финансовый сектор, но также телекоммуникационные операторы, цифровые платформы и рекламная отрасль.
Казакс рассказал, что в области финансовой грамотности многое предстоит сделать и в Европейском союзе (ЕС) в целом, так как в ЕС накопления формируются усердно, но инвестируются слишком осторожно. По мере того как латвийское общество становится более зажиточным, способность жителей к накоплению улучшилась, однако, как и в ЕС в целом, они инвестируются слишком консервативно. Как отметил президент Банка Латвии, для достижения целей финансовой грамотности латвийскому обществу и лицам, принимающим решения, необходимы три вещи.
Первой Казакс назвал знания, подчеркнув, что очень важная роль в освоении знаний о финансах принадлежит семье. Молодые люди, которых вовлекают в принятие финансовых решений в семье, обладают значительно более высокой финансовой грамотностью, чем их сверстники. В то же время, если финансовая грамотность родителей средняя, то такой она будет и у детей. Президент Банка Латвии подчеркнул, что критически важным является освоение финансовой грамотности в школах и во взрослом дополнительном образовании. Хотя Банк Латвии уже долгое время работает с преподавателями экономики для повышения их финансовой грамотности, необходимы и изменения в образовательных программах.
Вторым Казакс назвал смелость, пояснив, что важно не только формировать накопления, но и умело их инвестировать. Он отметил, что человек, который необдуманно вкладывает все свои накопления в активы с высоким риском, больше похож на игрока, чем на разумного инвестора. В то же время неразумно хранить все накопления наличными и констатировать, что их покупательная способность с каждым годом уменьшается. "Даже хранение денег на расчетном счете банка, по которому не выплачиваются проценты, приводит к падению покупательной способности. Жители Латвии сейчас держат на расчетных счетах банков девять миллиардов евро. Если хотя бы половину этих средств — 4,5 миллиарда — вложить в государственные сберегательные облигации, доходность которых сейчас составляет 2,25% годовых и с которых не нужно платить подоходный налог, то за год можно было бы заработать чуть более 100 миллионов евро," — пояснил Казакс.
Он также отметил, что при вложении этих средств в фондовый рынок доходность не гарантирована, и в краткосрочной перспективе часть вложений можно потерять, однако в долгосрочной перспективе выгода от хорошо диверсифицированного инвестиционного портфеля может быть значительно выше.
Третьим президент Latvijas Banka назвал терпение. Казакс пояснил, что средняя доходность фондового рынка в долгосрочной перспективе составляет около 10% в год. "Предположим, что домохозяйство в этом году накопит 1000 евро и вложит их в фондовый индекс. Через год эта сумма увеличится до 1100 евро, через 20 лет те же 1000 евро составят 6700 евро, а через 40 лет — примерно 45 000 евро," — рассказал Казакс, указав, что при терпеливом следовании выбранной инвестиционной стратегии даже с относительно небольшим капиталом в долгосрочной перспективе можно достичь значительного уровня материального благополучия.