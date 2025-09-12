9 млрд евро латвийцев "лежат мертвым грузом" на банковских счетах - что мешает им зарабатывать?

Вторым Казакс назвал смелость, пояснив, что важно не только формировать накопления, но и умело их инвестировать. Он отметил, что человек, который необдуманно вкладывает все свои накопления в активы с высоким риском, больше похож на игрока, чем на разумного инвестора. В то же время неразумно хранить все накопления наличными и констатировать, что их покупательная способность с каждым годом уменьшается. "Даже хранение денег на расчетном счете банка, по которому не выплачиваются проценты, приводит к падению покупательной способности. Жители Латвии сейчас держат на расчетных счетах банков девять миллиардов евро. Если хотя бы половину этих средств — 4,5 миллиарда — вложить в государственные сберегательные облигации, доходность которых сейчас составляет 2,25% годовых и с которых не нужно платить подоходный налог, то за год можно было бы заработать чуть более 100 миллионов евро," — пояснил Казакс.