Двойной удар по кошельку: для рижан плата за утилизацию мусора вырастет в октябре и январе
Жители Риги дважды за три месяца почувствуют удар по кошельку — тарифы на вывоз мусора вырастут в октябре на 1%, а в январе еще на 2,4%.
Плата за утилизацию мусора в Риге вырастет в октябре и январе, свидетельствует проект решения, поддержанный сегодня комитетом жилья и окружающей среды Рижской думы. Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять на заседании Рижской думы.
С 1 октября плата за утилизацию несортированных бытовых отходов вырастет на 0,95% до 1,18% в зависимости от обслуживаемой зоны. А с 1 января следующего года плата за утилизацию несортированных бытовых отходов увеличится на 2,1% до 2,41% в зависимости от обслуживаемой зоны.
Таким образом, с 1 октября общая стоимость утилизации несортированных бытовых отходов в 1-й зоне ООО "Clean R" составит 27,38 евро за кубометр, во 2-й зоне ООО "Clean R" - 27,67 евро за кубометр, в 3-й зоне ООО "Lautus vide" - 24,51 евро за кубометр, а в 4-й зоне ООО "Eco Baltia vide" - 26,83 евро за кубометр. С 1 января общая плата за обслуживание несортированных бытовых отходов в 1-й зоне "Clean R" составит 27,97 евро за кубометр, во 2-й зоне "Clean R" - 28,25 евро за кубометр, в 3-й зоне "Lautus vide" - 25,10 евро за кубометр, а в 4-й зоне "Eco Baltia vide" - 27,4 евро за кубометр. 1-я зона утилизации отходов включает центр и бывшее Латгальское предместье, 2-я зона - бывший Курземский район Пардаугавы, 3-я зона - Земгальское предместье Пардаугавы, а 4-я зона - бывший Зиемельский район и Видземское предместье.
С 1 октября повышение платы за вывоз мусора связано в первую очередь с ростом расходов на утилизацию отдельных отходов, таких как заработная плата. А с 1 января плата за утилизацию отходов вырастет из-за увеличения расходов на захоронение бытовых отходов, в том числе налога на природные ресурсы за захоронение бытовых отходов.
Председатель комитета жилья и охраны окружающей среды Элина Трейя (Нацобъединение) призвала поддержать увеличение тарифов, так как привлечение операторов по обращению с отходами определено законом. Кроме того, отношение Рижского самоуправления к своим договорным обязательствам может повлиять на то, сколько конкурентов будет участвовать в следующей закупке по утилизации отходов, отметила она.
По ее словам, повышение тарифов призвано вынудить жителей сортировать мусор и сократить количество подлежащих хранению отходов.
Эйнарс Цилинскис (Нацобъединение) отметил, что это очередное голосование, на котором у депутатов нет возможности выбора. Он призвал в будущем задуматься о том, как уменьшить количество таких решений, в которых депутаты не имеют возможности выбирать, как голосовать.
Представитель оппозиции Владислав Барташевич (ЛПМ) также признал, что другого выбора, как поддержать увеличение тарифов, нет, поскольку в противном случае будут происходить судебные разбирательства и самоуправлению придется платить штрафы. Он призвал больше думать о 2026-2027 годах, когда нужно будет заключить новый договор по обращению с отходами, и подумать о возможных будущих решениях, выработав критерии для повышения тарифов или установив фиксированную цену. По его мнению, и самоуправление может больше сделать для того, чтобы способствовать сортировке мусора, так как сейчас на улицах Риги мало сортировочных контейнеров. Возле новой велодорожки "Иманта" также будут размещены мусорные урны, в которых не предусмотрена возможность сортировки мусора, добавил депутат.
Против повышения тарифов выступил Вячеслав Степаненко (СВ/ОМ), который призвал важнейшей целью определить не конкуренцию, не сотрудничество с предприятиями по утилизации отходов, а возможность не повышать плату за утилизацию отходов, чтобы не повышать бремя платежей для населения.