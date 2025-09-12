Двойной удар по кошельку: для рижан плата за утилизацию мусора вырастет в октябре и январе

Представитель оппозиции Владислав Барташевич (ЛПМ) также признал, что другого выбора, как поддержать увеличение тарифов, нет, поскольку в противном случае будут происходить судебные разбирательства и самоуправлению придется платить штрафы. Он призвал больше думать о 2026-2027 годах, когда нужно будет заключить новый договор по обращению с отходами, и подумать о возможных будущих решениях, выработав критерии для повышения тарифов или установив фиксированную цену. По его мнению, и самоуправление может больше сделать для того, чтобы способствовать сортировке мусора, так как сейчас на улицах Риги мало сортировочных контейнеров. Возле новой велодорожки "Иманта" также будут размещены мусорные урны, в которых не предусмотрена возможность сортировки мусора, добавил депутат.