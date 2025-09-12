Тарифы на электроэнергию в следующем году, возможно, не изменятся, но платить все равно придется больше
Тарифы на электроэнергию оператора системы распределения AS Sadales tīkls в следующем году, скорее всего, не изменятся, однако фактические платежи жителей всё же вырастут, поскольку с 1 января прекратится действующая государственная поддержка, пояснил председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс.
Комментируя опубликованный этим летом оператором системы передачи AS Augstsprieguma tīkls (AST) проект тарифов на услуги передачи, Янсонс отметил, что обычно от поданного в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) проекта до утверждённых тарифов происходят определённые изменения. В то же время очевидно, что снижение тарифа AST на 0,7 % — это хороший знак.
«Поэтому и на наш тариф мы смотрим позитивно, так как это означает, что не увеличивается и наша затратная база, связанная с тарифом передачи, и, скорее всего, мы также не будем выходить с проектом повышения тарифа», — пояснил Янсонс.
На вопрос о том, может ли тариф Sadales tīkls снизиться, он ответил, что уже в конце прошлого года была уменьшена фиксированная часть тарифа на 7–11 % и переменная часть на 1 %.
«Методология тарифов такова, что учитываются разные расходы, и нужно смотреть, как они меняются, в том числе по причинам, не зависящим от нас, например, инфляция, цена электроэнергии на рынке и тому подобное», — сказал председатель правления Sadales tīkls.
Если общее изменение расходов (дельта) не превышает 1 %, Sadales tīkls тариф также не меняет.
В этом году для отдельных домашних подключений продолжает действовать государственная поддержка, которая прекратится с 1 января следующего года. Это означает, что фактические платежи немного вырастут — в зависимости от типа подключения от 0,2 евро к фиксированной ежемесячной плате до максимум 3,5 евро в месяц, не считая налога на добавленную стоимость (НДС).
Ранее сообщалось, что в 2024 году оборот Sadales tīkls составил 371,812 млн евро, а прибыль — 28,256 млн евро.
Sadales tīkls входит в принадлежащий государству концерн Latvenergo и является оператором по обслуживанию и развитию электрических сетей в Латвии. Компания обеспечивает эксплуатацию, восстановление и плановое развитие распределительных сетей, контроль использования электроэнергии, меры по сокращению потерь и учёт электроэнергии, а также выполняет подключение новых абонентов.
