Прекратите транзит, экспорт и пассажирские перевозки: от Латвии требуют полностью разорвать связи с РФ и Беларусью

Общество протестует против того, что Латвия продолжает сохранять торговые, транзитные и пассажирские перевозочные связи с Россией и Беларусью. Организация отмечает, что это происходит более чем через три года после начала полномасштабной войны России и более чем через десять лет после начала гибридной войны против Украины, в которой участвует и Беларусь. Общество подчеркивает, что такие действия морально неприемлемы и финансово укрепляют военную экономику России, что угрожает Украине, а также безопасности Европы, включая Латвию и Балтию. Организация критикует латвийских политиков за «двойную мораль» — с одной стороны, Латвия позиционирует себя как сторонника Украины, а с другой — транзитом и торговлей обеспечивает доход странам-агрессорам.