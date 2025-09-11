Прекратите транзит, экспорт и пассажирские перевозки: от Латвии требуют полностью разорвать связи с РФ и Беларусью
Неправительственная организация "Общество поддержки Украины" (Ukrainas atbalsta biedrība) призывает Латвию полностью прекратить торговлю, транзит и пассажирские перевозки с Россией и Беларусью, указывая на моральную неприемлемость и угрозу финансирования военных бюджетов агрессоров.
Общество протестует против того, что Латвия продолжает сохранять торговые, транзитные и пассажирские перевозочные связи с Россией и Беларусью. Организация отмечает, что это происходит более чем через три года после начала полномасштабной войны России и более чем через десять лет после начала гибридной войны против Украины, в которой участвует и Беларусь. Общество подчеркивает, что такие действия морально неприемлемы и финансово укрепляют военную экономику России, что угрожает Украине, а также безопасности Европы, включая Латвию и Балтию. Организация критикует латвийских политиков за «двойную мораль» — с одной стороны, Латвия позиционирует себя как сторонника Украины, а с другой — транзитом и торговлей обеспечивает доход странам-агрессорам.
В открытом письме указывается, что поддержка Украины со стороны Латвии за три года составила около 938 млн евро, тогда как через торговлю и транзит Латвия ежегодно приносит России и Беларуси более 840 млн евро дохода.
Кроме того, общество акцентирует, что в первой половине 2024 года через Латвию транзитом из России было доставлено 994 тыс. тонн зерновых на сумму примерно 35,6 млн евро. Доходы от российского транзита в Латвии достигают до 90 млн евро в год. Импорт из России и Беларуси в 2024 году составил около 750 млн евро. Экспорт в обе страны — около 1,03 млрд евро, или более 6% всего латвийского экспорта. Общество заявляет, что 20–30% экспорта в Казахстан, Армению, Грузию и другие страны фактически попадает в Россию или Беларусь, обходя санкции.
В письме отмечается, что по-прежнему продолжаются регулярные пассажирские автобусные и микроавтобусные рейсы в Россию и Беларусь, что способствует обходу санкций, приносит дополнительные доходы экономикам агрессорских стран и позволяет России поддерживать связи и обучать «свою агентуру, работающую против Латвии».
«Общество поддержки Украины» выдвигает пять требований:
- прекратить любой транзит из России и Беларуси через латвийские порты, железные и автомобильные дороги;
- прекратить импорт и экспорт с этими странами, особенно торговлю стратегическими товарами;
- ввести строгий контроль против скрытой торговли и реэкспорта через третьи страны;
- прекратить любые коммерческие перевозки, включая регулярное пассажирское сообщение;
- немедленно разработать план действий с конкретными сроками и информировать общество о его выполнении.
Общество призывает Латвию подтвердить поддержку Украины конкретными действиями, а не только словами. Оно подчеркивает, что каждый миллион евро, поступающий в экономику России и Беларуси, становится ресурсом для войны и представляет угрозу и для самой Латвии.
В заявлении напоминается, что подобные инициативы уже ранее подавались на платформе Manabalss.lv. В частности, фонд «Предприниматели за мир» в декабре 2023 года подал инициативу «Прекратим платить в военный бюджет России», которая собрала более 11 000 подписей и получила поддержку в Сейме. Также в 2022 году инициатива Мартина Берзиня «Эмбарго России» собрала около 3000 подписей.
Ранее сообщалось, что падение объемов грузоперевозок в латвийских портах с 2019 года привело к недополучению 1,7 млрд евро добавленной стоимости и около 400 млн евро утраченных прямых налоговых поступлений. Эти цифры назвал министр экономики Виктор Валайнис в ходе дискуссии, посвященной будущему латвийских портов.