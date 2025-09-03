Власти Латвии признали, что из-за рухнувшего транзита страна потеряла астрономическую сумму

Дискуссия состоялась в период, когда Сейм и Кабинет министров возобновляют работу после летнего перерыва, а в сентябре ожидается рассмотрение законопроекта «Поправки в Закон о портах». Однако единства ни в отношении его содержания, ни в целом по вопросу стратегии развития государственных портов пока нет ни в коалиции, ни в оппозиции.