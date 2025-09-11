Пару минут - и небо закрыто: командующий НВС о сценарии на востоке Латвии
Национальные вооруженные силы (НВС) предложат на несколько дней закрыть воздушное пространство Латвии в районе восточной границы, заявил командующий НВС Каспар Пуданс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
НВС предложат частично закрыть воздушное пространство Латвии на более длительный срок, предполагая, что российские провокации, подобные тем, что были совершены против Польши, могут продолжиться в ближайшем будущем. Каспар Пуданс отметил, что в целом НВС хорошо сотрудничает с гражданской авиацией и в случае угрозы закрытие воздушного пространства займет всего несколько минут.
Отвечая на вопрос о возможности размещения истребителей союзников на аэродроме в Лиелварде, Пуданс сказал, что Латвия регулярно обсуждает этот вопрос со своими партнерами.
Что касается призывов закрыть границу Латвии с Россией и Беларусью в связи с российскими военными учениями "Запад", то Пуданс заявил, что в прошлом году Латвия уже закрыла и укрепила свои пограничные переходы, а три открытых были готовы закрыть в течение нескольких часов, если такое решение будет принято.