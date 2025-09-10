В Латвии сокращается финансирование на образование одного учащегося

Латвия является одной из четырех стран ОЭСР, где выделяемое на образование финансирование в период с 2015 по 2022 год сократилось. Такая же тенденция наблюдается в Финляндии, Мексике и Турции. В среднем в странах ОЭСР доля бюджета, отведенного на образование, сократилась лишь незначительно - с 10,9% до 10,1%. С учетом сокращения числа учащихся удельный вес средств на образование в Латвии снизился еще более значительно - с 11,6% до 7,4%.