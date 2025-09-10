В Латвии сокращается финансирование на образование одного учащегося
С 2015 по 2022 год средние расходы на одного учащегося в Латвии сократились на 988 долларов США (841 евро), тогда как в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) эти расходы за указанный период увеличились, свидетельствует ежегодный доклад ОЭСР.
Латвия является одной из четырех стран ОЭСР, где выделяемое на образование финансирование в период с 2015 по 2022 год сократилось. Такая же тенденция наблюдается в Финляндии, Мексике и Турции. В среднем в странах ОЭСР доля бюджета, отведенного на образование, сократилась лишь незначительно - с 10,9% до 10,1%. С учетом сокращения числа учащихся удельный вес средств на образование в Латвии снизился еще более значительно - с 11,6% до 7,4%.
В Латвии правительство обеспечивает 7806 долларов США (6666 евро) на одного учащегося в системе общего образования, что ставит ее в число стран с наиболее низким финансированием. Расходы на высшее образование еще ниже: 6873 доллара США (5850 евро) на одного студента по сравнению со средним показателем по ОЭСР в размере 15 102 доллара США (12 855 евро).
В Латвии вложения в образование от начальной школы до вузов составляют 3,8% от внутреннего валового продукта (ВВП), что по-прежнему ниже среднего показателя по ОЭСР - 4,7%.
В докладе ОЭСР отмечается, что эффективность образования и качество результатов напрямую зависят не только от объема финансирования, но и от эффективности использования ресурсов и организации системы образования. Несмотря на более низкие расходы на одного ученика, Латвия, как и Япония и Корея, способна поддерживать сравнительно высокий уровень результатов по математике. Это подтверждают результаты международной программы ОЭСР по оценке школьников "PISA 2022".
Расходы правительства Латвии на дошкольное образование с 2015 по 2022 год выросли на 23%. Это частично связано с ростом числа зарегистрированных детей на 7,7%. В результате расходы на одного ребенка увеличились на 14,2%, что все же меньше среднего прироста по ОЭСР в размере 24%. Государственное финансирование дошкольного образования составляет 92,8% от общего бюджета по сравнению со средним показателем ОЭСР 85,6%.
При этом в высшем образовании государственное финансирование составляет лишь 55,4% от общего бюджета, что ниже среднего по ОЭСР - 67,4%. В профессиональном среднем образовании государство покрывает 95% затрат, тогда как по программам общего среднего образования - только 15%.
С целью улучшения распределения и повышения эффективности финансирования образования в этом году в Латвии началось постепенное внедрение новой модели финансирования "Программа в школе". Реформа предусматривает выделение финансирования в зависимости от вида школьных программ, величины класса и количества учащихся. Самоуправления в свою очередь будут отвечать за софинансирование школ, не соответствующих установленным правительством критериям.