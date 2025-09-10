Почти 800 учеников смогли изменить свои экзаменационные оценки благодаря апелляциям
После рассмотрения апелляций оценки централизованных экзаменов были изменены в 795 случаях, что составляет меньше половины от общего количества поданных апелляций, сообщило агентству LETA Государственное агентство развития образования (VIAA).
Всего по результатам централизованных экзаменов 2024/2025 учебного года было подано 2213 апелляций. Оценки были изменены в 795 случаях, а также дополнительно выдано 48 сертификатов, так как был достигнут минимальный необходимый балл для получения сертификата. Как и в предыдущие годы, результаты чаще всего менялись на один-два процентных пункта.
VIAA отметило, что в этом году продолжилась работа по совершенствованию системы оценки экзаменов. Перед выдачей сертификатов повторно проверялись работы, результат которых не достигал минимального порога на один-два процентных пункта. В результате количество дополнительно выданных сертификатов после апелляций оказалось меньше, чем в прошлые годы.
Наибольшие изменения происходили в случаях, когда ученики записывали ответы на черновике, VIAA получало неполную работу или школа вносила в систему неполные данные.
В основном образовании в этом году было получено и оценено 51 599 экзаменационных работ. Из 324 апелляций результаты были изменены в 123 случаях, половина из них — на один-два процентных пункта. В девяти случаях были выданы сертификаты, так как в результате апелляции был достигнут минимальный балл. В среднем образовании оценено 62 707 работ. Подано 1889 апелляций, из которых изменения были внесены в 672 случаях, в основном на один-два процентных пункта. Дополнительно выдано 39 сертификатов.
Как и в прошлые годы, в основном образовании больше всего апелляций подано по результатам экзамена по математике — 122 (38% от общего числа). Результаты изменены в 51 случае, из них в 33 — на один-два процентных пункта. В пяти случаях апелляция привела к получению сертификата о сдаче экзамена.
По экзамену по латышскому языку подано 87 апелляций, результат изменён в 24 случаях, но новых сертификатов не выдано. По английскому языку подано 115 апелляций, результат изменён в 48 случаях, дополнительно выдано четыре сертификата.
В среднем образовании больше всего апелляций поступило по экзамену по математике оптимального уровня — 663. Результаты изменены в 229 случаях, выдано 25 сертификатов. По латышскому языку оптимального уровня подано 210 апелляций, изменено 94 результата. По английскому языку — 165 апелляций, изменены 63 результата, но новые сертификаты не выданы.