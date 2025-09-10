Почти 800 учеников смогли изменить свои экзаменационные оценки благодаря апелляциям

В основном образовании в этом году было получено и оценено 51 599 экзаменационных работ. Из 324 апелляций результаты были изменены в 123 случаях, половина из них — на один-два процентных пункта. В девяти случаях были выданы сертификаты, так как в результате апелляции был достигнут минимальный балл. В среднем образовании оценено 62 707 работ. Подано 1889 апелляций, из которых изменения были внесены в 672 случаях, в основном на один-два процентных пункта. Дополнительно выдано 39 сертификатов.