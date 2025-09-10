Борьба с хаосом у вокзала: Origo инициировал большие перемены
9 сентября по инициативе торгового центра Origo состоялась встреча с представителями руководства Рижской думы, Государственной полиции, Рижской муниципальной полиции и других партнёров, на которой обсудили вопросы благоустройства общественного пространства, безопасности и развития инфраструктуры, а также оценили эффективность сотрудничества по обеспечению порядка в окрестностях.
«Район "Центрального бизнес-квартала Риги" сейчас переживает динамичную трансформацию — здесь реализуются и активно развиваются несколько значимых проектов, в том числе строительство инфраструктуры Rail Baltica. Благодаря приходу новых бизнес-инициатив он становится всё более привлекательным не только для жителей и гостей города, но и для инвесторов. Поэтому обеспечение общественного порядка и развитие общественной инфраструктуры становятся особенно важным условием, чтобы этот район превратился в один из самых современных и конкурентоспособных бизнес-центров в Балтии, принося долгосрочные выгоды как предпринимателям, так и городу в целом», — подчеркнула коммерческий директор Linstow Baltic и Origo Эвия Маевска.
Для того чтобы эта территория развивалась как безопасная, современная и привлекательная для инвесторов среда, необходима тесная кооперация между самоуправлением, правоохранительными органами и частным сектором. Несмотря на уже достигнутый прогресс — усиленное видеонаблюдение, патрулирование и профилактические меры, — район по-прежнему требует особого внимания: благоустройство пешеходных тоннелей, прилегающих территорий и заброшенных зданий остаётся приоритетом для повышения безопасности и общественного порядка.
Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс отметил: «Этот район является одним из важнейших транспортных и людских узлов Риги. Позитивное и конструктивное сотрудничество с предпринимателями — ключевое условие для его качественного и дружественного жителям развития. Совместными усилиями мы можем обеспечить поддержание и совершенствование общественной инфраструктуры, сохраняя при этом доступность и удобство для рижан и гостей».
Особое внимание во время встречи уделили необходимости обновления подземного перехода на улице 13 января, а также наведению порядка у частного здания, где раньше находился игровой зал.
Здание бывшего зала азартных игр Fenikss рядом с Центральным вокзалом
В самом сердце города, у центрального вокзала и недалеко от строящейся железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica, как нарыв, возвышается заброшенное здание ...
С начала 2024 года Origo неоднократно инициировал встречи с муниципалитетом и правоохранительными структурами, призывая к активным действиям по обеспечению общественного порядка в районе Центрального железнодорожного вокзала. За это время были реализованы дополнительные меры: усилено видеонаблюдение, активизирована работа полиции, введено регулярное патрулирование и осмотр территории.