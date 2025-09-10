Борьба с хаосом у вокзала: Origo инициировал большие перемены

«Район "Центрального бизнес-квартала Риги" сейчас переживает динамичную трансформацию — здесь реализуются и активно развиваются несколько значимых проектов, в том числе строительство инфраструктуры Rail Baltica. Благодаря приходу новых бизнес-инициатив он становится всё более привлекательным не только для жителей и гостей города, но и для инвесторов. Поэтому обеспечение общественного порядка и развитие общественной инфраструктуры становятся особенно важным условием, чтобы этот район превратился в один из самых современных и конкурентоспособных бизнес-центров в Балтии, принося долгосрочные выгоды как предпринимателям, так и городу в целом», — подчеркнула коммерческий директор Linstow Baltic и Origo Эвия Маевска.