Доклад ОЭСР: Латвия сократила расходы на высшее образование, но достигла высоких результатов
Результаты латвийской системы образования сопоставимы или выше, чем в странах с более высоким финансированием, говорится в опубликованном 9 сентября докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Образование в цифрах 2025».
Выпускники латвийских вузов демонстрируют очень хорошие результаты на рынке труда: в возрасте 25–34 лет уровень их занятости выше среднего по ОЭСР, а зарплаты на 54% выше по сравнению с людьми, имеющими только среднее образование. При этом расходы на одного студента в высшей школе в Латвии почти в два раза меньше, чем в среднем по ОЭСР.
По данным отчета, государственные расходы на одного студента высшего образования в Латвии составляют 6 873 доллара США, тогда как средний показатель по ОЭСР — 15 102 доллара. Для сравнения: в Эстонии — 15 291 доллар, в Литве — 11 151 доллар. Несмотря на различия в финансировании, в Латвии занятость людей с высшим образованием в возрасте 25–34 лет составляет 89% (в среднем по ОЭСР — 87%). Это показывает, что высшее образование в Латвии тесно связано с рынком труда и обеспечивает выпускников востребованными навыками.
Латвия вошла в число четырёх стран ОЭСР, где в период с 2015 по 2022 год расходы на образование в пересчёте на одного учащегося сократились. Аналогичная тенденция зафиксирована в Финляндии, Турции и Мексике.
Эффективность расходов на образование и качество результатов Латвии в международном сравнении
В докладе особое внимание уделяется высшему образованию. Собранные данные показывают преимущества для выпускников — в экономике, социальной сфере и на рынке труда. Поэтому Министерство образования и науки (IZM) считает необходимым продолжить переход на модель институционального финансирования, где определяется минимальный объем госфинансирования и конкретные результаты.
Пилотный проект, проведенный в крупнейших вузах Латвии, показал положительный экономический эффект: выросло число выпускников и снизился уровень отсева студентов. IZM рассматривает этот подход как системное улучшение, которое можно внедрить во всех вузах страны.
В докладе представлены и новые данные исследования навыков взрослых. Латвия впервые участвовала в нем в 2023 году. Проверялись грамотность, навыки счета и адаптивное решение проблем у людей в возрасте 16–65 лет. По математическим навыкам Латвия оказалась на среднем уровне ОЭСР, но показатели по чтению и решению проблем ниже. Однако у латвийцев 25–34 лет с высшим образованием результаты практически не отличаются от уровня их сверстников в других странах ОЭСР.
В Латвии 23% выпускников вузов в возрасте 25–34 лет оканчивают программы STEM (естественные науки, технологии, инженерия, математика) — это соответствует среднему уровню по ОЭСР. За последние восемь лет количество студентов выросло только в ИКТ и медицине. Среди всех выпускников вузов Латвии 25–64 лет — 21% окончили STEM-программы (в среднем по ОЭСР — 26%, в Эстонии — 27%, в Литве — 28%). При этом доля докторов наук в STEM в Латвии в 2023 году составила 52% — один из самых высоких показателей среди стран ОЭСР (Эстония — 50%, Литва — 43%, среднее по ОЭСР — 43%).
Международная мобильность студентов продолжает расти во всем ОЭСР. В среднем доля иностранцев среди студентов вузов увеличилась с 6% в 2018 году до 7,4% в 2023-м. В Латвии показатель вырос с 9,3% до 13,4%. Более половины (55%) иностранцев учатся в магистратуре. Половина студентов приезжает из Европы, 46% — из Азии. Высшее образование в Латвии становится конкурентоспособным и экспортным продуктом, внося вклад в экономику страны. Так, иностранные студенты из стран вне ЕС/ЕЭЗ платят в среднем 20 071 доллар США в год за обучение.
Найдено финансирование для постепенного внедрения программы «Skola»
Хотя в странах ОЭСР расходы на одного учащегося в период с 2015 по 2022 год в реальном выражении выросли с 11 955 до 13 210 долларов США, в Латвии они сократились — с 9 291 до 8 303 долларов. По оценкам, доля госбюджета, направляемая на формальное образование, снизилась с 11,6% до 7,4%.
Как подчеркивает ОЭСР, этой осенью в Латвии начато постепенное внедрение новой модели финансирования школ «Программа в школе», которая обеспечит дополнительное финансирование для общего образования.
Несмотря на относительно низкие расходы на одного ученика, результаты латвийских 15-летних школьников по математике и естественным наукам в международном исследовании PISA-2022 оказались выше среднего уровня ОЭСР. Это свидетельствует, что эффективность расходов и качество результатов образования, а также профессионализм учителей и понимание семьями значения образования играют не меньшую роль, чем само финансирование.
Доклад также показывает, что проблема нехватки учителей актуальна во многих странах ОЭСР. В Латвии интерес студентов к педагогическим специальностям увеличился. ОЭСР отмечает, что конкурентоспособные зарплаты могут сделать профессию учителя более привлекательной, особенно учитывая, что во многих странах педагоги зарабатывают меньше, чем другие специалисты с высшим образованием. Так как расходы на персонал составляют основную часть затрат на образование, повышение зарплат педагогов является для стран финансово сложной задачей. Тем не менее, с 2015 по 2024 год фактическая средняя зарплата учителей начальной школы в странах ОЭСР выросла в среднем на 14,6%, а в Латвии — на 32,9%. Рост зафиксирован также в Эстонии и Литве, хотя уровень зарплат в странах Балтии всё ещё ниже среднего по ОЭСР.
Как и в предыдущие годы, доклад «Образование в цифрах 2025» показывает, что учебная нагрузка у школьников в обязательном образовании в Латвии меньше, чем в среднем по ОЭСР (ещё ниже она только в Польше, Хорватии и Болгарии), тогда как продолжительность школьных каникул в начальной школе в Латвии — самая большая среди стран ОЭСР.
Ежегодный обзор ОЭСР «Образование в цифрах» (Education at a Glance: OECD indicators) играет важную роль в планировании образовательной политики. Доклад позволяет оценить результаты латвийской системы образования в сравнении с другими странами и служит основой для национальной дискуссии между политиками, исследователями и практиками о факторах, влияющих на образование, а также для разработки на основе данных актуальных и эффективных политических инициатив.
Участие в международных образовательных исследованиях — одно из мероприятий, которое Министерство образования и науки при поддержке фондов ЕС реализует для создания устойчивой и эффективной системы образования и управления её ресурсами.