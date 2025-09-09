Доклад ОЭСР: Латвия сократила расходы на высшее образование, но достигла высоких результатов

Доклад также показывает, что проблема нехватки учителей актуальна во многих странах ОЭСР. В Латвии интерес студентов к педагогическим специальностям увеличился. ОЭСР отмечает, что конкурентоспособные зарплаты могут сделать профессию учителя более привлекательной, особенно учитывая, что во многих странах педагоги зарабатывают меньше, чем другие специалисты с высшим образованием. Так как расходы на персонал составляют основную часть затрат на образование, повышение зарплат педагогов является для стран финансово сложной задачей. Тем не менее, с 2015 по 2024 год фактическая средняя зарплата учителей начальной школы в странах ОЭСР выросла в среднем на 14,6%, а в Латвии — на 32,9%. Рост зафиксирован также в Эстонии и Литве, хотя уровень зарплат в странах Балтии всё ещё ниже среднего по ОЭСР.