Инфляция - в шоколаде, покупатель - в печали: рост цен выворачивает карманы жителей Латвии

Наибольший рост в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года зафиксирован в сфере образовательных услуг — 10,6%. Однако эта статья расходов обычно не так значима в повседневной корзине потребителя. Гораздо важнее рост цен на продукты и расходы на жильё, которые за год увеличились на 3,6%, а по сравнению с июлем — на 0,6%. Именно рост расходов на жильё, сразу после удорожания продуктов, стал одним из крупнейших факторов, повлиявших на общий рост потребительских цен в годовом выражении.