Инфляция - в шоколаде, покупатель - в печали: рост цен выворачивает карманы жителей Латвии
"По последним данным ЦСУ о потребительских ценах видно, что в августе по сравнению с июлем цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%. Однако радоваться этому оснований нет — падение сезонное, а в сравнении с прошлым годом и даже с началом этого года наблюдается значительный рост цен", - комментирует свежие данные по инфляции экономист Карлис Пургайлис.
Инфляция подсела на кофе и шоколад
В целом потребительские цены в августе по сравнению с июлем снизились на 0,2%. Подешевели свежие овощи (-5,6%), картофель (-10,0%) и фрукты (-2,3%). Но это снижение имеет сезонный характер и повторяется каждый год: например, в августе 2023 года оно составило 0,5%, а в 2024-м даже 0,6%. В этом году уменьшение оказалось почти вдвое меньшим.
Если же посмотреть на средний рост цен по сравнению с августом прошлого года, инфляция достигла 4,1% — это самый высокий показатель за последние месяцы. Два предыдущих месяца подряд она составляла 3,8%. Особенно быстрый рост отмечается в группе продуктов питания и безалкогольных напитков, где цены за год увеличились на 7,5%. С начала этого года рост составил 4%, продолжая оказывать заметное давление на бюджеты жителей.
"Некоторые продукты подорожали особенно резко. Кофе за год подорожал на 34,2%, шоколад — на 29,9%, мясо птицы — на 20,3%. Рост отмечается и в других важных категориях повседневного потребления: яйца стоят на 23,5% дороже, масло — на 20%. Эти данные ясно показывают, что инфляционное давление сильнее всего ощущается именно в корзине ежедневных покупок", - пишет экономист.
Рост расходов на жильё
Наибольший рост в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года зафиксирован в сфере образовательных услуг — 10,6%. Однако эта статья расходов обычно не так значима в повседневной корзине потребителя. Гораздо важнее рост цен на продукты и расходы на жильё, которые за год увеличились на 3,6%, а по сравнению с июлем — на 0,6%. Именно рост расходов на жильё, сразу после удорожания продуктов, стал одним из крупнейших факторов, повлиявших на общий рост потребительских цен в годовом выражении.
"Стоит отметить, что в августе прошлого года расходы, связанные с жильём, ещё давали дефляционный эффект — цены были ниже, чем годом ранее. Это объяснялось падением цен на энергоресурсы во второй половине лета, что наблюдалось до конца года. Электроэнергия и отопление, составляющие значительную часть расходов на жильё, тогда подешевели, снижая общие траты. В этом году цены на энергоресурсы уже не падают, и рост связанных с жильём расходов стал одним из главных двигателей инфляции", - подводит итог Карлис Пургайлис.