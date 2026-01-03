В Вентспилсе на деньги ЕС приготовили приятный сюрприз для отдельных групп населения

В этом году планируется восстановить еще десять квартир. Особое внимание будет уделено требованиям доступной среды, так как два жилых помещения будут адаптированы для людей с нарушениями зрения, с внедрением предусмотренных проектом решений для более удобного и безопасного повседневного использования.