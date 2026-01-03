В Вентспилсе на деньги ЕС приготовили приятный сюрприз для отдельных групп населения
В Вентспилсе к концу 2025 года завершено восстановление 14 квартир, которые сданы в аренду социально и экономически уязвимым лицам, сообщили в самоуправлении города.
Самоуправление Вентспилса реализует проект по восстановлению муниципального арендного жилья с целью обеспечения безопасной и доступной среды проживания для социально и экономически уязвимых групп населения. В обновленных квартирах полностью приведена в порядок внутренняя отделка, оборудованы функциональные кухни и санузлы, что позволяет заселять жилье сразу после завершения работ.
В этом году планируется восстановить еще десять квартир. Особое внимание будет уделено требованиям доступной среды, так как два жилых помещения будут адаптированы для людей с нарушениями зрения, с внедрением предусмотренных проектом решений для более удобного и безопасного повседневного использования.
По завершении проекта, к концу 2026 года, будет восстановлено 24 арендных квартиры, что позволит более эффективно решать вопросы доступности жилья и обеспечит долгосрочный положительный эффект для повышения качества жизни социально уязвимых жителей.
Общие допустимые расходы проекта составляют 420 000 евро, из которых 85% или 357 000 евро финансирует Европейский фонд регионального развития, а софинансирование самоуправления составляет 15% или 63 000 евро.