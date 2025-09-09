Звонить или нет: латвийцы спорят, как себя вести велосипедистам на тротуарах

Велосипедист должен двигаться со скоростью, не создающей угрозы безопасности движения, по велодорожке соответствующего направления, как можно ближе к ее правому краю. При ее отсутствии – по проезжей части в один ряд, как можно ближе к правому краю. Запрещается движение по проезжей части, если рядом есть велодорожка. Детям до 12 лет и сопровождающим их велосипедистам разрешено ездить на велосипедах по тротуару. Остальным лицам - если велосипедная дорожка отсутствует, а езда по проезжей части, учитывая интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, невозможна, затруднена или опасна. При движении по тротуару следует выбирать скорость, которая не представляет опасности и не мешает пешеходам. Пешеходы имеют приоритет при движении по тротуару.