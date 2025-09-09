Звонить или нет: латвийцы спорят, как себя вести велосипедистам на тротуарах
В Латвии растет напряжение между пользующимися тротуарами пешеходами, велосипедистами и водителями электросамокатов: одни требуют сигналов для безопасности, другие считают их пугающими. Правила дают приоритет пешеходам, но конфликтов меньше не становится.
Многих, и небезосновательно, раздражают велосипедисты и особенно электросамокаты на тротуарах. В соцсети Threads Илона задает «скутеристам» вопрос: «Почему вы, проносясь мимо пешеходов, не подаете сигнал? Кстати, велосипедисты тоже. У пешеходов ведь нет глаз на спине, чтобы видеть, что сзади несется самокат».
Мнения разделились. Одни считают, что звонок только пугает людей, другие — что он необходим для безопасности.
- «Не пользуюсь сигналом, потому что люди пугаются и прыгают прямо под колеса. Я всегда заранее сбавляю скорость и очень медленно объезжаю. Если впереди дети или собаки, могу даже остановиться».
- «Хожу пешком — бесят сумасшедшие велосипедисты. Еду на велосипеде — бесят кривые пешеходы. Сажусь за руль — бесят все».
- «Если все начнут сигналить, будет как в Индии. Звонить нужно, только если отказали тормоза».
- «Не нравится, когда меня, пешехода, пытаются «согнать» с тротуара сигналами. Тротуар — для ходьбы. Велосипедисты там гости и должны подстраиваться под скорость пешехода».
- «Чтобы безопасно обогнать, нужно быть уверенным, что пешеход внезапно не изменит направление. А звонок как раз снижает риск столкновения. Для меня это уважение, а не обида».
- «Мама идет с ребенком, малыш бегает туда-сюда. Сигнал — предупреждение, что лучше остановиться и пропустить велосипедиста».
- «Я оставляю связку ключей в замке и вожу его на руле. Получается постоянный звон, и не так страшно, как резкий звук звонка».
- «Может, просто не нестись по тротуару, а ехать спокойно? И звонить не придется».
- «Звонок раздражает. Надо подъезжать медленно и объезжать, а не заставлять пешехода отпрыгивать в сторону».
- «Редко звоню, потому что люди пугаются. Но как водитель знаю, что для велосипедистов движение рядом с машинами небезопасно. Скутеры — вообще беда и на тротуаре, и на проезжей части».
- «Стараюсь ехать равномерно, тогда и конфликтов меньше. Чтобы понять культуру движения, надо поездить на всех видах транспорта».
- «Раньше я не звонила, но после аварийного торможения перед ребенком, который резко выбежал, стала всегда предупреждать звонком».
- «Я всегда звоню заранее, но люди кричат на меня. Звонок воспринимают как упрек, а не как заботу о безопасности».
- «Не надо меня пугать звонками. Просто объезжайте».
Что говорят правила?
Велосипедист должен двигаться со скоростью, не создающей угрозы безопасности движения, по велодорожке соответствующего направления, как можно ближе к ее правому краю. При ее отсутствии – по проезжей части в один ряд, как можно ближе к правому краю. Запрещается движение по проезжей части, если рядом есть велодорожка. Детям до 12 лет и сопровождающим их велосипедистам разрешено ездить на велосипедах по тротуару. Остальным лицам - если велосипедная дорожка отсутствует, а езда по проезжей части, учитывая интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, невозможна, затруднена или опасна. При движении по тротуару следует выбирать скорость, которая не представляет опасности и не мешает пешеходам. Пешеходы имеют приоритет при движении по тротуару.
Те же правила действуют и для электросамокатов. Кроме того, у них обязательно должны гореть фары: белый свет спереди и красный сзади. Если их нет, водитель обязан надеть светоотражающий жилет или одежду с отражателями.