Латвийские пенсионные планы вошли в ТОП-5 самых успешных в странах ОЭСР
По последним данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пенсионные планы Латвии демонстрируют один из самых заметных результатов среди стран организации, войдя в первую пятёрку. Таким образом, пенсионные системы Латвии и других стран Балтии становятся всё более доходными, в отдельных аспектах приближаясь и даже обгоняя традиционно сильные западные модели, информирует Янис Розенфелдс, председатель правления SEB Investment Management.
В 2024 году активы латвийских пенсионных планов выросли на 24,1% по сравнению с предыдущим годом — это один из самых быстрых темпов роста за последние годы. Вместе с Литвой (28,5%) и Эстонией (22,1%) латвийская накопительная пенсионная система вошла в число пяти самых быстрорастущих в странах ОЭСР. Средний рост активов пенсионных фондов среди стран организации составил 8,5%.
Эти данные подтверждают стабильное развитие пенсионного рынка Латвии и его способность адаптироваться к меняющимся экономическим условиям, что особенно важно для долгосрочной финансовой безопасности. В целом, в 2024 году страны Балтии показали более высокую реальную доходность пенсионных планов, чем, например, США, Норвегия, Германия и Нидерланды, что является сильным сигналом: традиционное мнение о превосходстве западных пенсионных систем больше не оправдывается.
Создание трёхуровневой пенсионной системы в 1996 году было дальновидным шагом: был введён стабильный и эффективный механизм, который до сих пор обеспечивает как безопасность, так и доходность, соответствующую уровню риска. Сохраняя дисциплину и не меняя основы хорошо работающей системы, можно гарантировать более обеспеченную старость каждому жителю Латвии.
Тем не менее, сами жители также должны заботиться о своём финансовом будущем. Поэтому важно убедиться, что каждый находится в пенсионном плане, соответствующем возрасту: чем моложе человек, тем больший риск он может себе позволить. За инвестиционную стратегию и доходность отвечает управляющий, однако обязанность каждого работающего — выбрать подходящий пенсионный план и следить за своим, возможно, самым значительным накоплением в жизни.