Латвийские пенсионные планы вошли в ТОП-5 самых успешных в странах ОЭСР

Тем не менее, сами жители также должны заботиться о своём финансовом будущем. Поэтому важно убедиться, что каждый находится в пенсионном плане, соответствующем возрасту: чем моложе человек, тем больший риск он может себе позволить. За инвестиционную стратегию и доходность отвечает управляющий, однако обязанность каждого работающего — выбрать подходящий пенсионный план и следить за своим, возможно, самым значительным накоплением в жизни.