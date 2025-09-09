Сюрприз! Две тиктокерши вместо Ниццы прилетели в Тунис
Две блогерши из TikTok планировали отпуск в Ницце, но по ошибке оказались в Тунисе. Путаницу девушки осознали только в полёте, когда одна из них разговорилась с соседями и узнала, что самолет летит совсем не во Францию.
Ошибка произошла ещё на этапе бронирования: сотрудник авиакомпании неверно расслышал их просьбу «to Nice», приняв её за «Tunis».
Когда девушки осознали путаницу, усевшись в самолет, исправить ситуацию было уже невозможно — их багаж находился в грузовом отсеке. «Мы должны были лететь во Францию, а оказались в Африке», — рассказала Бриттни Дзьяло в ролике в TikTok, который стал вирусным.
После приземления в Тунисе их ждали новые трудности: языковой барьер мешал объяснить ситуацию, а авиакомпания потребовала оплатить новый билет. Лишь через несколько часов, с помощью третьего сотрудника, им удалось пересесть на рейс в Европу. Но жаловаться на эту ситуацию девушки не стали. Еще бы - после вирусного ролика их посты теперь набирают миллионы просмотров!