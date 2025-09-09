Сюрприз! Две тиктокерши вместо Ниццы прилетели в Тунис

После приземления в Тунисе их ждали новые трудности: языковой барьер мешал объяснить ситуацию, а авиакомпания потребовала оплатить новый билет. Лишь через несколько часов, с помощью третьего сотрудника, им удалось пересесть на рейс в Европу. Но жаловаться на эту ситуацию девушки не стали. Еще бы - после вирусного ролика их посты теперь набирают миллионы просмотров!