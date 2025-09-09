Цена национальной безопасности - еще по 100 евро в месяц с каждого налогоплательщика Латвии

Проявленный Латвией интерес не налагает никаких обязательств фактически брать кредит, утверждает Минфин. Госсекретарь Минобороны Айварс Пуриньш пояснил, что Латвия выразила интерес, подав свои планы и проекты, которые частично можно было бы профинансировать на средства из механизма ЕС. Латвия указала как минимальный, так и максимальный объем возможного займа - от 3,8 до 8,4 млрд евро. "Следующий важный этап - подготовить до ноября детализированные инвестиционные планы с конкретными закупками и расходами, которые будут финансироваться с помощью механизма SAFE. Все планы должны быть согласованы с оборонным бюджетом и планами развития Национальных вооруженных сил. Финансирование будет поступать постепенно, в соответствии с графиком поставок техники, а средства будут выплачиваться с учетом выполненных инвестиционных планов", - отметил представитель Минобороны.