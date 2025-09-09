Из-за школьников-киллеров Швеция готова снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет
Швеция рассматривает возможность снижения возраста уголовной ответственности с 15 лет на фоне роста числа тяжких преступлений, совершаемых детьми, которых преступные группировки используют как исполнителей заказных убийств.
Во вторник, 9 сентября, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о намерении правительства снизить возраст уголовной ответственности, который сейчас составляет 15 лет. Это решение связано с тревожной тенденцией: преступные группировки все чаще вербуют несовершеннолетних через социальные сети и используют их для совершения тяжких преступлений, включая убийства.
По официальным данным, за первые шесть месяцев 2024 года в Швеции было зафиксировано 93 случая, когда дети младше 15 лет подозревались в убийстве, пособничестве или покушении на убийство. Это втрое больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Назначенный правительством следователь рекомендовал снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет в случаях особо тяжких преступлений. Однако Кристерссон пока не уточнил, будет ли правительство следовать этой рекомендации. «Дети безжалостно эксплуатируются преступными сетями. Чтобы защитить их и потенциальных жертв, мы предпринимаем решительные меры против такого циничного использования», — заявил премьер-министр в своей ежегодной речи на открытии парламентской сессии.
Организованная преступность, сопровождающаяся взрывами и перестрелками, остается серьезной проблемой для Швеции уже более десяти лет, а участие несовершеннолетних в этих преступлениях стало особенно заметным с 2023 года.