Из-за школьников-киллеров Швеция готова снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет

Назначенный правительством следователь рекомендовал снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет в случаях особо тяжких преступлений. Однако Кристерссон пока не уточнил, будет ли правительство следовать этой рекомендации. «Дети безжалостно эксплуатируются преступными сетями. Чтобы защитить их и потенциальных жертв, мы предпринимаем решительные меры против такого циничного использования», — заявил премьер-министр в своей ежегодной речи на открытии парламентской сессии.