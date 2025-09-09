Шутка с последствиями: в рижской школе поступок ученика привел к эвакуации всего здания

В одной из рижских школ во вторник днем сработала пожарная сигнализация из-за детской шалости: ученик распылил содержимое огнетушителя в спортзале. Инцидент вынудил эвакуировать всех учащихся и сотрудников, вызвал стресс и нарушил учебный процесс. В соцсетях появилось видео эвакуированных детей, которые стоят на улице возле школы и ждут, когда закончатся оперативные действия.