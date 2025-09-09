В одной из рижских школ во вторник днем сработала пожарная сигнализация из-за детской шалости.
Шутка с последствиями: в рижской школе поступок ученика привел к эвакуации всего здания
В соцсетях сообщают, что во вторник в 31-й средней школе Риги сработала пожарная сигнализация после того, как ученик распылил огнетушитель в спортзале.
В одной из рижских школ во вторник днем сработала пожарная сигнализация из-за детской шалости: ученик распылил содержимое огнетушителя в спортзале. Инцидент вынудил эвакуировать всех учащихся и сотрудников, вызвал стресс и нарушил учебный процесс. В соцсетях появилось видео эвакуированных детей, которые стоят на улице возле школы и ждут, когда закончатся оперативные действия.
Администрация 31-й средней школы в Вецмилгрависе осудила подобное поведение и пообещала провести внутреннее расследование, чтобы найти виновных. Экстренные службы, прибывшие на вызов, среагировали очень быстро, однако оказались введены в заблуждение.