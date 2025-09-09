В детской больнице Риги - наплыв пациентов с тяжелыми травмами. В чем причина такого всплеска?
Во вторник днём в Центр неотложной помощи Детской клинической университетской больницы (BKUS) поступило много пациентов с тяжёлыми травмами.
Во второй половине дня в лечебную зону поступили девять пациентов. У них травмы разной степени тяжести — у троих травмы позвоночника, у троих травмы головы и ещё у троих травмы ног.
В травмпункте осмотрено ещё несколько пациентов. У них выявлены различные травмы — 12 травм ног, четыре травмы рук и две травмы головы.
Большая нагрузка в травмпункте вызвана тяжестью полученных травм и их одновременным наплывом. В больнице это объясняют тёплой погодой и несоблюдением мер безопасности.
Врачи просят родителей напомнить детям правила безопасности. Особенно важно следить за использованием защитного шлема и другой экипировки во время занятий спортом или при передвижении на средствах микромобильности.
BKUS призывает ознакомиться с материалами о наиболее важных мерах безопасности, опубликованными на интернет-портале больницы veselapasaule.lv.
Также во вторник в больницу стало чаще обращаться больше пациентов с Covid-19.