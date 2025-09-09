Активисты взволнованы: в Латвии хотят ввести такие ограничения свободы передвижения, которых нет нигде в Европе
Министерство сообщения подготовило проект поправок к Закону о дорожном движении, предусматривающий обязательную регистрацию всех электровелосипедов. Объединение Pilsēta cilvēkiem считает это ошибочным шагом, который не соответствует практике Европейского Союза.
Против практики и политики ЕС
Как считает общество, в Европейском Союзе для электровелосипедов уже действует чёткое и последовательно применяемое между странами-членами регулирование. Согласно регламенту ЕС 168/2013, стандартные электровелосипеды с мощностью двигателя до 250 Вт и ограничением скорости 25 км/ч приравнены к обычным велосипедам, поэтому их регистрация, страхование или водительское удостоверение не требуются.
Латвия стала бы единственной страной ЕС, которая ввела бы столь радикальное и противоречивое регулирование. Это создаёт серьёзные проблемы для предпринимательства, туризма и права граждан на свободное передвижение в рамках ЕС.
Несоразмерное бюрократическое бремя
По мнению активистов, обязательная регистрация создаст также ненужную административную нагрузку как для граждан, так и для государственных учреждений. Дирекции по безопасности дорожного движения (CSDD) придётся создавать новую систему регистрации, обучать сотрудников, обеспечивать техническую инфраструктуру.
Одновременно водители незарегистрированных электровелосипедов будут подвергаться штрафам, что создаст дополнительное административное бремя.
Препятствие развитию электромобильности
Электромобильность является приоритетом ЕС в рамках климатической политики. Обязательная регистрация создаст дополнительные барьеры для людей, которые хотят выбрать экологически дружественный вид транспорта. Это противоречит целям "Зелёного курса" по снижению выбросов углекислого газа, Стратегии устойчивого развития Латвии, Национальному плану развития Латвии на 2021–2027 годы.
Требование регистрации будет отталкивать людей от покупки электровелосипедов, замедляя переход к более зелёным видам транспорта.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что власти Риги призвали население хотя бы в течение недели поездить на велосипедах и общественном транспорте.