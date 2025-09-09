Активисты взволнованы: в Латвии хотят ввести такие ограничения свободы передвижения, которых нет нигде в Европе

Как считает общество, в Европейском Союзе для электровелосипедов уже действует чёткое и последовательно применяемое между странами-членами регулирование. Согласно регламенту ЕС 168/2013, стандартные электровелосипеды с мощностью двигателя до 250 Вт и ограничением скорости 25 км/ч приравнены к обычным велосипедам, поэтому их регистрация, страхование или водительское удостоверение не требуются.