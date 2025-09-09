Председатель Евросовета: Россия - угроза не только для Европы

Комментируя заявление о том, что США собираются сократить поддержку граничащим с Россией странам, Кошта отметил, что Европа за последние три года после начала полномасштабной войны России против Украины многое сделала для создания собственной системы обороны. Он также подчеркнул, что Россия представляет угрозу не только для Европы, и все это понимают. "Тем, кто обеспокоен безопасностью в Тихом океане, стоит беспокоиться и по поводу России. США никогда не должны об этом забывать", - заявил глава Евросовета.