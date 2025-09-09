Запрет ароматизаторов в э-сигаретах и табачных заменителях в Латвии раздувает черный рынок и сокращает доходы от акцизов
Недополученные акцизные поступления от жидкостей для электронных курительных устройств в Латвии продолжают расти, и тенденции указывают на всё более сильное влияние нелегального рынка.
Согласно расчетам отрасли, основанным на опубликованных данных Службы государственных доходов, в первой половине 2025 года доходы от акцизного налога с оборота табачных заменителей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократились на 62,5% или 1,4 млн евро, а доходы от акциза на э-жидкости и их компоненты — на 39,6% или 2,3 млн евро. В общей сложности бюджет недополучил уже 3,7 млн евро.
Анализ полугодовых данных с нарастающей динамикой позволяет прогнозировать, что в течение года государство недополучит как минимум 7,5 млн евро акцизных доходов, связанных с оборотом табачных заменителей и э-жидкостей. Для сравнения: по итогам первого квартала 2025 года прогнозировались потери в 6,3 млн евро. Сейчас ситуация ухудшается, так как общий объем потерь продолжает расти.
Пока эти миллионы фактически «отдаются» нелегальному сектору, а здоровье общества подвергается всё большему риску, в публичном пространстве всё громче звучат дискуссии о необходимости дополнительных сбережений для реализации важных политических инициатив — внедрения новой модели финансирования школ, мер поддержки демографии и обеспечения хосписных услуг. Вместо того чтобы концентрироваться на дальнейшем сокращении и без того ограниченного бюджета, гораздо эффективнее было бы устранить созданные непродуманными решениями условия, которые мешают государству получать налоговые доходы от легальной, контролируемой и развитой отрасли.
Канцевич: «Запрет ароматизаторов усилил нелегальный рынок»
Глава Ассоциации бестабачных продуктов Эдмунд Канцевич подчеркивает, что эта тенденция напрямую связана с введённым в Латвии запретом ароматизаторов, цель которого — ограничить употребление электронных сигарет и табачных заменителей среди молодежи.
«Данные ясно показывают, что запрет ароматизаторов не дал ожидаемого результата — снижения потребления. Напротив, он уменьшил долю легального и контролируемого рынка и доходы от акцизов, одновременно подпитывая контрабанду и нелегальный оборот э-жидкостей», — говорит Канцевич.
По его словам, легальные торговцы оказались в неравных условиях, ведь спрос на ароматизированные продукты запретом не исчез и даже не уменьшился: «Мы видим, что люди по-прежнему хотят ароматизированные продукты, но теперь они просто покупают их у нелегальных источников. В результате государство теряет столь необходимые налоговые доходы, а общество подвергается риску употребления неконтролируемых и небезопасных продуктов».
Растут и риски для здоровья общества
По мнению главы ассоциации, укрепление черного рынка не только подрывает легальный бизнес и снижает доходы государства, но и создает дополнительные угрозы здоровью: «Нелегальные продукты часто не производятся по стандартам безопасности, их состав не проверяется и может быть опасным для потребителей. Это означает, что запрет, введённый с благими намерениями, на деле лишь ухудшил ситуацию».
Ассоциация призывает правительство пересмотреть политику
Канцевич призывает законодателей оценить нынешнее регулирование и учесть опыт других европейских стран, где ароматизированные е-жидкости регулируются, но не запрещены:
«Мы выступаем за сбалансированный подход — обеспечить строгий контроль и надзор за качеством, одновременно позволяя легальному рынку работать. В противном случае бюджетные потери продолжатся, а нелегальный рынок будет расти».