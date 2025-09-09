Запрет ароматизаторов в э-сигаретах и табачных заменителях в Латвии раздувает черный рынок и сокращает доходы от акцизов

Пока эти миллионы фактически «отдаются» нелегальному сектору, а здоровье общества подвергается всё большему риску, в публичном пространстве всё громче звучат дискуссии о необходимости дополнительных сбережений для реализации важных политических инициатив — внедрения новой модели финансирования школ, мер поддержки демографии и обеспечения хосписных услуг. Вместо того чтобы концентрироваться на дальнейшем сокращении и без того ограниченного бюджета, гораздо эффективнее было бы устранить созданные непродуманными решениями условия, которые мешают государству получать налоговые доходы от легальной, контролируемой и развитой отрасли.