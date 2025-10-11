Настало время Сигулды! Самое популярное в Латвии осеннее направление подготовило новые развлечения

Осень в Сигулде — это палитра красок долины Гауи и неторопливые прогулки по городу и его окрестностям. После масштабной реконструкции центра Сигулда превратилась в уютное место для отдыха в кафе и на благоустроенных улицах. Глубже исследовать осень можно, отправившись в Ледургский дендропарк с более чем тысячей видов деревьев и растений, в парк боёв Морес, на оленью ферму, по природной тропе в Малпилсе, на ярмарки местных производителей, а также посетив охотничий замок Инчукалнса и Пещеру дьявола. В Инциемсе особый интерес вызывает экспозиция писателя Аншлавса Эглитиса, ставшая актуальной после сериала «Pansija pilī».