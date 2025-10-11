Настало время Сигулды! Самое популярное в Латвии осеннее направление подготовило новые развлечения
Сигулда издавна считается главным направлением для любителей «золотой осени», но этой осенью край приглашает насладиться временем года неспешно и всеми чувствами — открывая как хорошо знакомые места, так и новые впечатления.
Осень в Сигулде — это палитра красок долины Гауи и неторопливые прогулки по городу и его окрестностям. После масштабной реконструкции центра Сигулда превратилась в уютное место для отдыха в кафе и на благоустроенных улицах. Глубже исследовать осень можно, отправившись в Ледургский дендропарк с более чем тысячей видов деревьев и растений, в парк боёв Морес, на оленью ферму, по природной тропе в Малпилсе, на ярмарки местных производителей, а также посетив охотничий замок Инчукалнса и Пещеру дьявола. В Инциемсе особый интерес вызывает экспозиция писателя Аншлавса Эглитиса, ставшая актуальной после сериала «Pansija pilī».
Сигулда — это и место активного отдыха. В этом сезоне новинкой стал первый в Видземе корт для падел-тенниса Mojo Padel и «Сигулдский лабиринт», сочетающий прогулку с игровыми элементами. В крае доступны три трассы для дискового гольфа, а также гольф и футбольный гольф. Любителям интерактивных приключений предлагаются мобильные игры «Турист в Сигулде» (Tūrists Siguldas pilsētā), «Латвийская экспедиция» (Latvijas ekspedīcija), Roadgames и «Открой Сигулдский край» (Izcilpo Siguldas novadu).
В октябре музей-заповедник Турайда отмечает 190-летие Кришьяниса Барониса — пешими походами и событиями, которые можно совместить с посещением новой интерактивной выставки под открытым небом «Жемчужины природы». Узнать Сигулдский Новый замок в особой атмосфере 1930-х годов можно будет 25 октября во время «Ночи легенд».
Этой осенью край обогатился новыми культурными пространствами: в Сигулде открылась культурная площадка Blaumanis, а в Малпилсе усадьба Zemeņu muiža предлагает концерты и мастер-классы. У Гауи открылся «Музей жуликов», который в игровой форме рассказывает об истории браконьерства и дополняет экспозицию «История плотогонов Гауи».
Рестораны и кафе предлагают сезонные блюда. В Малпилсе во второе и четвёртое воскресенье месяца проходят ярмарки местных производителей, а на сигулдском рынке — дни торговли с местными продуктами.