Politico: Латвия выдворяет более 800 граждан России - они должны покинуть страну до 13 октября

Издание информирует своих читателей, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия изменила свой закон об иммиграции, а в 2024 году ещё больше ужесточила его, введя более строгие правила для россиян, желающих остаться в стране. Согласно поправкам, граждане России, чтобы легально проживать в Латвии, должны были до 30 июня 2025 года подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, подтвердить владение латышским языком на уровне A2, а также пройти проверку службы безопасности и биографических данных.