Politico: Латвия выдворяет более 800 граждан России - они должны покинуть страну до 13 октября
841 гражданину России, не выполнившему новые иммиграционные требования, предписано покинуть Латвию до 13 октября. После этой даты их пребывание станет незаконным, и возможна депортация по решению пограничной службы.
Латвийские власти распорядились, чтобы 841 гражданин России покинул страну до 13 октября, поскольку они не смогли подтвердить знание латышского языка и не прошли обязательные проверки безопасности, сообщает Politico.
Издание информирует своих читателей, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия изменила свой закон об иммиграции, а в 2024 году ещё больше ужесточила его, введя более строгие правила для россиян, желающих остаться в стране. Согласно поправкам, граждане России, чтобы легально проживать в Латвии, должны были до 30 июня 2025 года подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, подтвердить владение латышским языком на уровне A2, а также пройти проверку службы безопасности и биографических данных.
Новые требования затронули около 30 тысяч граждан России. Большинство из них смогли их выполнить, примерно 2600 человек покинули страну добровольно.
Однако 841 гражданин России не подал необходимые документы вовремя. Теперь им направлены уведомления о необходимости выезда до 13 октября, сообщила Politico руководитель отдела общественных отношений Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадара Пуке.
По словам главы Управления Майры Розе, часть людей просто не знала о новых правилах: «Только когда им перестают выплачивать пенсию, они начинают понимать, что что-то не так.
Тогда звонят: “Почему мне не платят пенсию?” Мы отвечаем: “У вас нет вида на жительство.” Они спрашивают: “А где мой вид на жительство?” Мы говорим: “Вы должны соблюдать закон”».
После 13 октября пребывание таких лиц в Латвии станет незаконным, уточнила Пуке, добавив, что им будет прекращён доступ к социальным услугам. В случае продолжительного нарушения без уважительных причин может последовать принудительная депортация по решению Государственной пограничной службы.