Я устал, я ухожу: соцсети теряют популярность в Латвии

В Латвии 50% пользователей социальных сетей за последние три года отказались хотя бы от одной социальной сети, сообщили представители оператора мобильной связи Tele2 со ссылкой на данные проведенного опроса. Более всего - 23% пользователей - отказались от платформы Х, 19% пользователей отказались от Snapchat, а по 17% - от TikTok и LinkedIn.