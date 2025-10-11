Я устал, я ухожу: соцсети теряют популярность в Латвии
Половина латвийских пользователей социальных сетей за последние три года отказались хотя бы от одной платформы. Чаще всего уходили из Х, Snapchat, TikTok и LinkedIn, особенно молодые люди до 39 лет.
В Латвии 50% пользователей социальных сетей за последние три года отказались хотя бы от одной социальной сети, сообщили представители оператора мобильной связи Tele2 со ссылкой на данные проведенного опроса. Более всего - 23% пользователей - отказались от платформы Х, 19% пользователей отказались от Snapchat, а по 17% - от TikTok и LinkedIn.
По данным опроса, социальными сетями чаще всего переставали пользоваться люди в возрасте до 39 лет.
Основными причинами отказа пользователей от использования соцсетей являются низкое качество контента, отвлечение внимания от более существенных вещей и чрезмерное потребление времени. Молодые люди чаще называли причиной отказа невысокую активность друзей и знакомых в конкретной соцсети. При этом мужчины чаще женщин прекращали пользоваться социальными сетями Facebook и Instagram.
Tele2 провел опрос в сотрудничестве с Norstat Latvija в сентябре 2025 года, опросив 1011 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что житель Латвии провел личный эксперимент — отказался от всех социальных сетей на несколько лет. Его опыт показал: жизнь без онлайн-ленты становится спокойнее, продуктивнее и глубже, особенно в плане общения и психического здоровья.