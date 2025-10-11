"Это удивительное ощущение": как осознанный отказ от соцсетей изменил жизнь латвийца

В наши дни социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни — это уже не просто место, где можно делиться фотографиями или общаться с друзьями. Сейчас это и работа, и развлечение, и источник новостей, и одновременно привычка, от которой трудно отказаться. В среднем человек проводит в социальных сетях более двух часов в день, и по всему миру ими пользуются уже более пяти миллиардов человек. Это постоянное пребывание в цифровой среде влияет на наше внимание, самочувствие и даже качество сна. Поэтому все больше людей решают устроить так называемый «детокс от социальных сетей» — сознательный отказ от онлайн-жизни, чтобы вернуть себе равновесие, присутствие в реальности и подлинную связь с окружающим миром.