"Это удивительное ощущение": как осознанный отказ от соцсетей изменил жизнь латвийца
Житель Латвии Агрис Стартс провел личный эксперимент — отказался от всех социальных сетей на несколько лет. Его опыт показал: жизнь без онлайн-ленты становится спокойнее, продуктивнее и глубже, особенно в плане общения и психического здоровья.
В наши дни социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни — это уже не просто место, где можно делиться фотографиями или общаться с друзьями. Сейчас это и работа, и развлечение, и источник новостей, и одновременно привычка, от которой трудно отказаться. В среднем человек проводит в социальных сетях более двух часов в день, и по всему миру ими пользуются уже более пяти миллиардов человек. Это постоянное пребывание в цифровой среде влияет на наше внимание, самочувствие и даже качество сна. Поэтому все больше людей решают устроить так называемый «детокс от социальных сетей» — сознательный отказ от онлайн-жизни, чтобы вернуть себе равновесие, присутствие в реальности и подлинную связь с окружающим миром.
Как рассказывает Агрис Стартс, у которого есть личный опыт отказа от социальных сетей, этот шаг может стать одновременно и испытанием, и откровением. Несколько лет назад он решил провести эксперимент — полностью исчезнуть из Draugiem, Facebook и Twitter, чтобы понять, что произойдет, если жить вне цифрового потока.
Агрис говорит, что его отношения с социальными сетями никогда не были особенно тесными. Он пробовал разные платформы — в том числе раннюю версию Twitter, — но быстро понял, что не чувствует потребности активно в них участвовать. «У меня не было ощущения, что мне есть что сказать или что я должен что-то говорить», — рассказывает он.
В то время он также понял, что прекрасно себя чувствует без социальных сетей. «Мне было довольно хорошо жить без них», — признаёт Агрис, добавляя, что и в свои двадцать лет он не ощущал нехватки общения — жизнь проходила вне экрана, и это казалось естественным.
Он вспоминает, что в какой-то момент решил провести над собой небольшой социальный эксперимент — полностью исчезнуть из всех соцсетей. Цель была ясна: проверить, что произойдёт, если он перестанет быть частью цифрового мира. «Я хотел понять, как изменится моя жизнь, если я просто исчезну из соцсетей. Каково это — жить так же, как раньше, когда всё происходило лично, через звонки и разговоры, а не через посты в интернете», — рассказывает он.
Агрис говорит, что ему очень хотелось проверить, что произойдёт и как изменится его жизнь, если он полностью откажется от социальных сетей, и этот эксперимент дал ему несколько ценных уроков.
Не нужно быть оторванным от мира
Первое наблюдение Агpиса заключалось в том, что жизнь без социальных сетей вовсе не означает информационного вакуума. Он не чувствовал себя «оторванным от мира» — новости и интересный контент можно было получать и другими способами. «В то время соцсети уже были популярны, но у меня не было ощущения, что без них я остаюсь в неведении. Я просто следил за сайтами, которые мне были интересны, или подписывался на рассылки по электронной почте. Ещё существовали RSS-ленты, и этого вполне хватало», — рассказывает он.
Агрис признаёт, что тогда интернет был гораздо проще — контента было меньше, и внимание не отвлекалось так легко, как сейчас. «Не было такого количества порталов и потоков информации, борющихся за твоё внимание», — говорит он. Именно поэтому переход к жизни без соцсетей прошёл довольно легко, и он быстро научился обходиться без них. «Из этого опыта я вынес большую осознанность, — рассказывает Агрис. — Я понял, что чтению новостей и получению информации нужно уделять конкретное время — осознанно, а не между делом, пролистывая телефон. Определённо повысилась и продуктивность, потому что соцсети, как выяснилось, — это серьёзные похитители времени и внимания».
Это довольно токсичная среда
Он добавляет, что даже если работа человека связана с социальными сетями, они всё равно мешают сосредоточиться. «Даже если ты находишься там по профессиональным причинам, окружающий контент, реклама и уведомления постоянно отвлекают и мешают полноценно сосредоточиться на работе», — говорит он. «С тех пор, как я перестал пользоваться соцсетями, я чувствую, что в моей жизни стало больше покоя, — рассказывает Агрис. — Информационное пространство стало чище — больше не нужно было смотреть бессмысленные видео или контент, который ничего не даёт. Соцсети, по сути, — довольно токсичная среда.
Особенно разделы комментариев, где анонимные люди выражаются без всякой ответственности — иногда это напоминает общественный туалет, где каждый пишет на стене, что хочет».
Если тебя нет онлайн, значит, тебя вообще нет?
«Следующий момент, который мне показался интересным, — я хотел понять, действительно ли я “исчезну из мира”, если уйду из соцсетей, — рассказывает Агрис. — Тогда казалось: если тебя нет онлайн, значит, тебя вообще нет. Но за четыре года я не почувствовал никакой особой пустоты. Только однажды встретил знакомого в магазине, и он с удивлением сказал: “А, ты всё-таки жив!” — потому что у людей есть привычка думать, что если тебя нет в соцсетях, то ты будто перестал существовать».
Агрис рассказывает, что, вопреки ожиданиям, после ухода из соцсетей его круг общения не сократился — наоборот, стал шире и качественнее. «Когда я перестал быть в соцсетях, встречи с людьми вживую стали гораздо интереснее.
Разговоры стали настоящими, а не основанными на том, что мы уже видели друг у друга в профилях», — говорит он.
«С тех пор как я больше не в соцсетях, беседы с людьми стали живее и искреннее. Когда ты не видел всего, что человек публиковал, тебе действительно интересно слушать. Он говорит: “Я ездил в путешествие на Бали,” — и ты можешь сказать: “Расскажи!” вместо “Да, видел фотки, классно”.
Соцсети вроде бы сближают тех, кто далеко, но в то же время отдаляют тех, кто рядом», — добавляет он.
«Я понял, что жизнь без соцсетей была для меня особенно ценной в плане общения, — рассказывает Агрис. — Отношения стали гораздо качественнее — людям действительно интересно, как у тебя дела, они хотят узнать что-то новое. А когда всё уже видено в интернете, разговоры становятся поверхностными. Когда человек говорит, что был в поездке, а ты отвечаешь “да, видел фото”, в этот момент теряется человеческое тепло и элемент удивления. Тогда и разговоры за чашкой чая уже не такие живые — повторяя то, что другой уже видел на экране, теряешь настоящую связь. Так что отказ от соцсетей — хороший способ выстраивать отношения с людьми».
Вернулся из-за работы
Агрис рассказывает, что вернулся в соцсети только по одной причине — из-за работы. «Я создал проект “1000 dienas skaidrā” (“1000 дней трезвости”), и чтобы достичь аудитории, мне пришлось восстановить свои профили. Это была практическая необходимость, а не желание вернуться к привычному пролистыванию ленты», — объясняет он.
«И, собственно, на этом всё, — говорит Агрис. — Сейчас я стараюсь использовать соцсети только по их изначальному назначению — как инструмент для рекламы и профессионального общения. Мои публикации связаны с работой, образованием или проектами, но не с личной жизнью. Думаю, именно для этого соцсети и были задуманы — как платформа, где человек может показать, чем он занимается, а не место для бессмысленной траты времени.
Если пользоваться ими осознанно — всё в порядке. Но если бездумно листать и потреблять низкокачественный контент, тогда соцсети становятся проблемой, а не пользой».
Агрис отмечает, что соцсети сильно влияют на самооценку человека. «Они подсаживают на своеобразный “допаминовый крючок” — хочется получать “лайки”, одобрение, и тогда с каждым следующим постом стараешься понравиться аудитории», — говорит он. «В результате человек забывает, как важно и полезно радоваться самому себе и своим достижениям, не ожидая внешнего одобрения».
Без соцсетей вы ничего не пропустите
Он подытоживает, что отказ от соцсетей идёт на пользу психическому здоровью. «Не быть в соцсетях — на самом деле очень полезно, — говорит он. — Если и пользоваться ими, то только для работы или рекламы. Попробуйте провести эксперимент — удалите аккаунты на месяц или хотя бы уберите приложения с телефона. Потом вернитесь — и поймёте, что ничего не изменилось. Вы ничего не пропустили».
Он добавляет, что это удивительное ощущение — после долгого перерыва открыть соцсети и увидеть, что всё осталось таким же, как было. «Многие сидят там из страха что-то упустить — это то, что называют FOMO, или Fear of Missing Out. Но на самом деле — нечего бояться. Жизнь продолжается и вне экрана».
«В любом случае, я очень советую время от времени устраивать детокс от соцсетей, — говорит Агрис. — Идеально — хотя бы на месяц. Многие уже в первые часы поймут, что это не шутка, ведь это довольно серьёзная форма зависимости. Просто понаблюдайте за собой — как часто рука сама тянется к телефону, как автоматически открывается Facebook, только чтобы проверить, нет ли новых сообщений или уведомлений». Он подчёркивает, что эта привычка на самом деле является проявлением тревожности — страха что-то пропустить.
«Это постоянное желание быть в курсе создаёт внутреннее беспокойство. Поэтому я советую сделать паузу всем — чтобы каждый сам увидел, в какой степени соцсети на самом деле управляют им», — добавляет он.
Агрис отмечает, что в начале отказ от соцсетей может быть трудным — словно “ломка” при зависимости. «Но когда научишься успокаивать ум и осознанно говорить себе, что всё в порядке и ты ничего не пропустил, это чувство проходит. Как и любая другая зависимость — и эта проходит», — говорит он.
«И да, — подытоживает он, — с соцсетями неплохо, но без них — гораздо лучше».