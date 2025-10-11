В Земессардзе грядут изменения: в случае гибели служащего близкие получат пособие
фото: LETA
Земессардзе становится общенародным делом.
В Латвии

Отдел новостей

LETA

Коалиционные депутаты разработали поправки к закону о Земессардзе, которые направлены на укрепление обороноспособности страны путем расширения участия граждан Латвии в деятельности Земессардзе и совершенствования организации службы.

Поправки предусматривают, что в Земессардзе смогут служить также должностные лица Министерства внутренних дел, органов безопасности, полиции, прокуратуры, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службы государственных доходов.

Кроме того, поправками предусмотрены социальные гарантии: близкие получат пособие в том числе в случае гибели земессарга по неосторожности, но не в результате злонамеренных действий.

Поправки предусматривают введение статуса лица, оказывающего поддержку Земессардзе. Обладатели этого статуса смогут оказывать практическую поддержку Земессардзе без активной службы, например, в логистике, радиосвязи и анализе данных. При этом предполагается, что на службу не будут приниматься граждане с двойным гражданством, за исключением случаев, соответствующих исключениям из закона о гражданстве.

Авторы законопроекта поясняют, что изменения будут способствовать вовлечению общества в оборону страны и повысят потенциал Земессардзе.

Темы

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупциейVIDЗемессардзе

