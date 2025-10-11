В Земессардзе грядут изменения: в случае гибели служащего близкие получат пособие

Поправки предусматривают введение статуса лица, оказывающего поддержку Земессардзе. Обладатели этого статуса смогут оказывать практическую поддержку Земессардзе без активной службы, например, в логистике, радиосвязи и анализе данных. При этом предполагается, что на службу не будут приниматься граждане с двойным гражданством, за исключением случаев, соответствующих исключениям из закона о гражданстве.