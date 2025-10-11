Люди, рожденные в эти даты, с возрастом становятся только привлекательнее

Этой дате покровительствует Сатурн — планета кармы, дисциплины и зрелости. Люди, рожденные 17-го, часто проявляют осознанность и мудрость с юных лет, беря на себя ответственность раньше других. Их детство и юность нередко кажутся испытанием, но с годами они обретают успех и внутреннюю гармонию. Жизнь становится легче и приятнее, ведь Сатурн — планета времени — стоит у них за спиной. Они стареют благородно и красиво, а опыт делает их ещё привлекательнее.